6 dôvodov, prečo je Janja Garnbret jednou z najlepších lezkýň na svete

vyhrala všetkých šesť podujatí svetového pohára v boulderingu a podarila sa jej tak prvá perfektná sezóna v histórii IFSC (International Federation of Sport Climbing). V roku 2021 získala historicky prvú zlatú medailu v jej športe na olympiáde. Pred Reel Rock profilom, v ktorom sa o nej dozvieš viac, nastal čas vysvetliť ti, prečo je táto 22-ročná Slovinka najlepšou z najlepších.

Skutočný vrchol prišiel vlani rok v Tokiu, kde Garnbret ovládla svoje nervy, poradila si aj s ročným odložením podujatia a stala sa prvou lezkyňou, ktorá získala zlato na hrách. Zabudni však na to, že je najlepšou lezkyňou na svete, Garnbret je jednou z najlepších postáv sveta lezenia celkovo, bodka.

mapuje zvraty a úskalia jej kariéry až do súčasnosti. Dozvieš sa, čo túto vrcholovú športovkyňu robí takou, aká je, a čo potrebuješ na to, aby si písal históriu vo vysoko-intenzívnom svete svetového pohára v lezení. Toto by ťa malo naladiť:

Garnbret sa venuje lezeniu od narodenia. Faktom je, že liezť začala už na zárubne dverí doma v Slovinsku. Jasné, jej rodičom to robilo vrásky na tvári, ale neskôr ju posmelili v tom, aby sa lezeniu venovala poriadne počas základnej školy. Tam postupne prešla z lezenia na stromy a na nábytok k indoorovému lezeniu.

Zapísala sa do lezeckého kurzu a rýchlo si osvojila techniky tohto športu. Na konci základnej školy sa dostala do slovinského mládežníckeho lezeckého tímu a prvú sezónu okorenila titulom juniorskej majsterky Európy v roku 2013.

Nielen fanúšikovia a rozhodcovia hodnotia Janju tak pozitívne. Slovinská asociáca športových novinárov ju právom vymenovala za športovkyňu roka 2018. Tu potlesk nekončí, o rok neskôr dostala Bloudk Award za Oustanding International Achievement (pozoruhodný medzinárodný úspech). To je obrovská pocta, predovšetkým pre niekoho, kto je tak mladý.

Po obrovskom zrdžaní pre koronavírus bolo vyslovene logické, že športovci, ktorí v roku 2021 usilovali o medaily na olympiáde, cítili obrovský tlak. Rozhodne to bola pravda aj v prípade Garnbret. Nielen, že liezla ako žena a Slovinka, ale reprezentovala svoj šport pri jeho vôbec prvej olmypijskej účasti.

Ak však aj bola v deň pretekov nervózna, nevšimol by si si to. Jej boulderingový výkon a predstavenie v lezení s lanom boli sebaisté. Pohodlne vyriešila dva z troch boulderingových problémov, pričom žiadna iná lezkyňa nedokázala vyriešiť ani len jeden. Ako keby toto nebolo dosť úžasné samo o sebe, následne sa vyšplhala vyššie ako jej konkurencia a zabezpečila si víťazstvo.

