Jednoduchý sprievodca pretekmi UCI svetového pohára v cross-country

Trate by mali byť čo najprirodzenejšie, ale môžu obsahovať aj prekážky vytvorené človekom. Každý začína v rovnakom čase hromadným štartom. Preteky trvajú medzi hodinou a 20 minútami, a hodinou a 40 minútami v elitných kategóriách mužov a žien. Kategórie do 23 rokov a juniori majú preteky o niečo kratšie.

XCO, skratka pre Cross-country Olympics, je off-road formát pretekov UCI (Medzinárodná cyklistická únia) v horskej cyklistike, ktorý sa koná hlavne na terénnych okruhoch , ktoré musia jazdci absolvovať niekoľkokrát . Trate by mali byť čo najprirodzenejšie, ale môžu obsahovať aj prekážky vytvorené človekom. Každý začína v rovnakom čase hromadným štartom. Preteky trvajú medzi hodinou a 20 minútami, a hodinou a 40 minútami v elitných kategóriách mužov a žien. Kategórie do 23 rokov a juniori majú preteky o niečo kratšie.

Približne takto to na cross-country pretekoch vyzerá

Dobrý štart dáva výhodnú pozíciu do prvej zákruty

Ak jazdec skončí v top 24 v pretekoch XCC, znamená to, že obsadí miesto v popredných troch štartových líniách na XCO pretekoch – najlepšia osmička v prvom rade a podobne. Miesta za najlepšou 24 určuje individuálny UCI XCO rebríček a neklasifikovaní si žrebujú pozície.

Jazdci musia dať do pretekov XCC plné nasadenie

Na prípadné nápravy chýb je málo času a športovci sú takmer na maximálnej srdcovej frekvencii od samotného začiatku pretekov. Skutočne veľké úsilie je zvyčajne vynakladané až do posledného kola, kedy môže prudké zrýchlenie rozbiť pole a zabezpečiť jazdcovi únik.

V XCC ideš na hranu, aby si sa udržal v balíku s ďalšími pretekármi. Na prípadné nápravy chýb je málo času a športovci sú takmer na maximálnej srdcovej frekvencii od samotného začiatku pretekov. Skutočne veľké úsilie je zvyčajne vynakladané až do posledného kola, kedy môže prudké zrýchlenie rozbiť pole a zabezpečiť jazdcovi únik.

