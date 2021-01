Za 12 rokov prešiel americký umelec Stacy Glaser od maľovania prilieb na objednávku v jednom z automobilovo ladených obchodíkov v kanadskom Vancouveri, k tvorbe dizajnov pre najväčšie mená sveta MTB a mnohých ďalších športovcov. Svojím umením sa dnes plnohodnotne živí.

Rozpovedal nám príbeh svojej kariéry, a rovnako tak proces tvorby dizajnu personalizovaných Red Bull prilieb. Odkedy sa dostal do sveta MTB, prešiel slušný kus cesty.

Aj Finn Iles má prilbu, ktorú vytvoril Stacy Glaser © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Slovo dalo slovo

Glaser vyrástol na vidieku v New Jersey a venoval sa horským bikom už pred tým, ako sa presťahoval do Kanady. Mekka freerideu, oblasti Squamish a Whistler, prispeli tomu, že sa jeho novým domovom stal Vancouver. Tam sa zapísal do miestnej umeleckej školy.

„Po tom, čo som skončil školu, som sa chvíľu venoval vlastnej práci,“ hovorí Glaser. „Veľa som jazdil MTB. Bolo to skvelé. Chodieval som jazdiť s miestnymi profíkmi a neskôr som im začal maľovať prilby. Keď som to začal robiť takpovediac formálne, písal sa rok 2008.“

Chodieval som jazdiť s miestnymi profíkmi a neskôr som im začal maľovať prilby. Stacy Glaser

Ako plynul čas, Glaser sa dostal k rôznym žánrom umenia, ale maľovanie prilieb preňho ostávalo jedinečnou výzvou. „Keď som začal maľovať s airbrushom a robil som to svojským štýlom, bolo to na prilbách. Prilba bola spôsobom, ako by som mohol predávať svoje umenie bez toho, aby muselo byť iba na plátne. Malo to dvojitú funkciu. Je to zaujímavá cesta, ako komercializovať umenie.“

Glaser je autorom dizajnov na prilbách viacerých zvučných mien sveta horskej cyklistiky. Za zmienku stoja určite Tracy Hannah, Geoff Gulevich či Coastal Crew.

„So spoločnosťami ako Rocky Mountain a Pinbike som urobil veľa rôznych obchodov a dohôd. Rovnako tak so športovcami – všetci mi v priebehu rokov pomohli v odvetví získať meno a kredit. To je veľká súčasť toho, ako som rozvinul svoj biznis bez reklamy. Všetko je to referenciách z úst do úst a dobrej povesti.“

Je to v detailoch

Prvý Red Bull športovec, pre ktorého Stacy vytvoril dizajn prilby, bol Darren Berrecloth v roku 2015.

„Nikdy by mi ani nenapadlo kontaktovať Red Bull. Myslel som si, že už na to majú ľudí,“ priznal Glaser.

O päť rokov neskôr Stacy vytvoril dizajny na prilby pre takmer všetkých kanadských Red Bull športovcov (ktorí prilby nosia) a viacero ďalších.

Pár mien, ktoré určite stoja za zmienku, sú napríklad Brook MacDonald , Finn Iles či Emil Johansson , ktorým Glaser pripravil prilby aj na svetové šampionáty.

„Red Bull potreboval mať hotového Emila ešte pred Crankworx Whistler v roku 2017. Vtedy sa ešte len rozhodli, že ho podpíšu,“ hovorí Glaser. „Tak som sa spojil so švédskym Red Bullom a odvtedy som urobil väčšinu Johanssonových prilieb ja.“

Namiesto toho, aby si Glaser užíval, že jeho práca je na svetovom fóre, sústreďuje sa skôr na technické aspekty.

„Pre mňa je to o tom, aby logá boli dobre vidieť, nech to je poriadne urobené. Rovnako tak, aby fotky boli rozoznateľné. Je tam naozaj veľa malých detailov, ktoré vyžadujú súhru.“

Brook MacDonald v bahne v Leogangu s prilbou od Stacyho Glasera © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Keď vidíš Stacyho dizajny v akcii na konkrétnom podujatí, je až neuveriteľné, ako na nich všetko spolu hrá a tvorí jeden celok. Výzvou preňho je, aby grafiky na prilbách mali svoj jedinečný význam.

„Skutočne sa snažím nájsť rovnováhu medzi tým, aby tam toho bolo dosť, a aby to bolo čitateľné,“ hovorí Glaser. „Prilby majú naozaj špecifické postupy, ale každý športovec má zároveň svoje vlastné požiadavky.“

Čo sa Red Bull prilieb týka, každá z nich je poriadne unikátna. Všetky sú iné. A to je cool. Stacy Glaser

Glaserov spôsob práce je jedinečný

Dizajn a maľba na prilbu sú náročné po pracovnej stránke. Prilby môžu byť hotové do štyroch dní, pričom to záleží od komplexity umenia. Keď Glaser dostane prilbu, musí ju rozobrať a pripraviť. Následne celý deň venuje logám, potom robí osobné grafiky a nakoniec proces prichádza do finálnej fázy.

„Najlepší spôsob, ako by som opísal proces maľovania, je, že to robím opačne.“

To, o čom hovorí je, že prvé vrstvy šablón vizuálne vyzerajú, že ich dával na prilbu ako posledné.

„Vždy som tvoril týmto spôsobom, dáva mi to jednoducho zmysel. Nemusím prechádzať medzi vrstvami. Čokoľvek je na vrchu, ako napríklad Red Bull logo, je robené ako prvé. Keď to celé spravím takpovediac opačne, nemusím to urobiť tak, že by som namaľoval pozadie a potom by som musel pridávať veci naň.“

Zo skúsenosti, keď sa Glaser porovnával s ostatnými umelcami, ktorí maľujú prilby pre Red Bull, zistil, že jeho proces je pomerne unikátny. „Je zaujímavé počúvať ich názory na môj proces, keďže v konečnom dôsledku dostaneme rovnaké výsledky.“

Táto prilba pre alpského lyžiara Erica Guaya vyžaduje precíznu prácu © Stacy Glaser

Proces návrhu vrstvenia vo Photoshope je podobný spôsobu, akým Glaser maľuje prilbu, čím dodáva každému projektu konzistentný tok.

„Keď robím kresbu, vytváram šablónu, takže niektoré z týchto procesov sú spojené v jednom kroku. Spravidla si všetky grafické návrhy robím interne, čo mi dáva lepšiu kontrolu a šetrí čas. Mám to teraz pekne naplánované s prilbami Red Bullu, ale robil som projekty, kde som do toho vyslovene skočil a niekedy sa trápim, pretože som neplánoval dostatočne.“

Dokončená prilba Erica Guaya © Stacy Glaser

Zatiaľ, čo Glaser väčšinou maľuje niekoľko prilieb naraz a vo svojom obchode si dokáže vytvoriť určité procesy, vymýšľať dizajn pre každého športovca osobitne je v konečnom dôsledku jedinečná záležitosť. Tak ako samotná prilba, ktorá vznikne.

„Určití športovci sú prístupnejší ako ostatní. Niektorí sú spokojní s čímkoľvek, pretože s nimi už mám nejaký vzťah. A niektorí sa do procesu zapájajú viacej. Chcú vidieť najprv kresby a občas niečo musím prerobiť.“

The Claw a jeho nová prilba

Glaser si užíval prácu na prilbe pre MTB legendy Darrena Berreclotha v roku 2020. Berrecloth má na každej prilbe dizajn medveďa a niekoľko ďalších špecifických charakteristík. Glaser k tomu pridal niekoľko nových prvkov, ktoré predtým nepoužil. Berreclothovými slovami, nový dizajn je odrazom jeho sveta.

„Reprezentujú cestovanie, Zem a všetky športy, ktoré robí,“ hovorí Glaser. „Na vrchu je medveď, ktorý je jeho významnou grafikou ešte spred čias mojich začiatkov v maľovaní. A väčšinou má na každej strane tri prvky. V najnovších sériách som do toho začlenil aj pazúr.“

V Glaserovom remesle ma vždy udivovalo, ako môže stále prichádzať s tak šialenými dizajnami. Vždy som bol jeho veľkým fanúšikom. Darren Berrecloth Mountainbike Freeride/Slopestyle

Tvorenie dizajnov na Red Bull prilby je jeho hlavnou pracovnou náplňou, ale stále má počas roka čas aj na to, aby sa venoval svojim ďalším zákazníkom. Užíva si proces, keď pracuje s konkrétnym človekom a premieta jeho víziu na prilbu v spolupráci so svojím talentom a schopnosťami.

„Naozaj ďakujem Red Bullu a tlieskam, že tak podporuje priemysel maľovania prilieb. Je to naozaj malé niche v ďalšom niche (teda špecifickom odvetví). Posilnením motošportu a iných športov pre mňa a moje odvetvie vlastne vytvoril pracovné pozície.“