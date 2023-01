Štefan Svitko na Rely Dakar 2023 Rely Dakar 2023 zavedie najlepších rely jazdcov na svete, vrátane Štefana Svitka, opäť raz do piesočných dún a plání v Saudskej Arábii.

„Máme maratónsku etapu za sebou. Včera to bola samá veľká duna a nejaké pláne. 270 kilometrov piesku bolo náročných. Museli sme dávať pozor na stroje, pretože sme boli bez mechanikov. Na začiatku etapy som spravil navigačnú chybu, potom sa mi povolila riadiaca páčka, tak som musel zastaviť a opraviť to. Takže som nabral trochu stratu. Dnešná etapa mala rovnaký profil trate. Veľké pekné duny a rýchle pláne. Ešte nás čakajú dve etapy. Myslím si však, že už sa toho veľa nezmení. Dnes som sa cítil na motorke asi najlepšie, aj keď na konci to bolo 16. miesto ale s malou stratou na prvého. Prvých dvanásť miest majú farbický jazdci. Predo mnou je Michek a ja som na 14. mieste. Skôr môže niekto dobehnúť mňa, ako ja niekoho. Stať sa však môže čokoľvek. Na začiatku mi ušiel Dakar a teraz sa snažím dobehnúť čo sa dá. Aj taký je Dakar."