LIVE BLOG: Štefan Svitko na Dakare 2021 / 9. etapa - Neom/Neom

16:00 - Van Beveren na Yamahe dostal dodatočne penalizáciu 15 minút. To znamená, že Števo sa posúva v dnešnej etape na 11. miesto a celkovo mu patrí 10. priečka.

13:07 -- Dnes, asi viac ako inokedy sa hodí povedať, že Števo je konečne v cieli. V dnešnej etape sa toho stalo naozaj veľa. Vypadli veľké mená, ale náš jazdec je v cieli. Zatiaľ je to 21. miesto. Musíme počkať, kým mu organizátor odráta čas, ktorý strávil pri vypadnutom Lucianovi Benavidesovi.

12:18 -- A už sme aj tam, WP11. Pomaly to dnes odsýpa. Števo je už niekoľko časových bodov na 22. pozícii. Nezabúdajme však, že dlho stál pri L. Benavidesovi a strata mu bude odrátaná.

11:33 -- Števo dorazil do WP10, kde sa začína neutralizovaná zóna, presun na tankovačku a prestávka. Na ďalší kontrolný bod si teraz počkáme trochu dlhšie. Stále 22. miesto.

11:08 -- WP9 a 22. miesto stále ostáva platné. Samozrejme, toto nebude výsledná pozícia v etape. Teraz na Števa čaká WP10, odtiaľ bude neutralizovaný presun na tankovačku, kde bude aj prestávka a potom štart do ďalšej časti etapy.

10:33 -- Števa máme na WP8. Strata výrazne narástla, pretože dlho stál pri Lucianovi Benavidesovi. Čas, ktorý tam strávil by mu ale mal organizátor odrátať. Takže momentálne svieti Števovi 22. miesto. Stále však nemáme správu o dôvode zastavenia v etape. Štefan stál viac ako pol hodinu.

10:06 -- Vyzerá to tak, že zhruba po 25 minútach sa Števo odtiaľ konečne pohol. Quintanilla vyrazil tiež. Benavides však stále ostáva namieste.

10:05 -- Už hodnú chvíľu stojí za WP7 Števo, Quintanilla a Luciano Benavides. Nevieme či je to len chyba s GPS alebo možno porucha. Musíme si počkať.

9:32 -- Máme tu WP7. Predbežne 9. miesto. Etapa sa pomaličky začína stáčať smerom naspäť do Neomu.

8:13 -- Náš pretekár doletel do WP5. Zatiaľ 8. miesto. Medzitým sa ale dejú veci. Yamaha prišla o ďalšieho jazdca. Ross Branch kvôli technickej chybe na svojom motocykli vypadáva z Dakaru. Price stále stojí.

8:04 -- Števo sa valí na ďalší kontrolný bod. Na WP5 už niekoľko minút stojí Toby Price. Nevieme zatiaľ, či je to chyba GPS, alebo je Price v problémoch. Na mape sú vyobrazené skalné masívy. Dnes budú opäť krásne fotky po etape.

