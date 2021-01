LIVE BLOG: Štefan Svitko na Dakare 2021 / 5. etapa - Riyadh/Al Qaisumah

12:00 - Vyzerá to tak, že už to môžeme zhrnúť. Števo dnes jazdil bez navigačných chýb. V náročnej etape vybojoval 11. miesto. V celkovom poradí sa posúva na 12. priečku.

