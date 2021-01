LIVE BLOG: Štefan Svitko na Dakare 2021 / 7. etapa - Ha’il/Sakaka

11:44 - Števo je v cieli dnešného maratónskeho špeciálu. Časomiera ukazuje, že si udržal 18. miesto so stratou 14:26 na prvého Rickyho Brabeca.

10:50 - Pomaly sa blížime do cieľa dnešnej etapy, ktorý je vzdialený cca 100 km od WP10, na ktorý práve Števo dorazil na 17. mieste.

