10:30 - Vyzerá to, že dnes z toho bude 22. priečka. Strata 18 minút, 14 sekúnd nie je niečo, s čím by bol Števo spokojný, ale v celkovom poradí to bude menej, kedže tí, komu sa včera darilo, dnes mali problémy. Víťazom etapy opäť Toby Price.