LIVE BLOG: Štefan Svitko na Dakare 2022 / 10. etapa - Wadi Ad Dawasir/Bisha

10:12 - Vytúžený cieľ 10. etapy je tu. Štefan predbežne figuruje na 6. pozícii. Toto sa zrejme ešte bude meniť, ale Top 10 by to dnes zrejme mohlo byť. Budeme o tom informovať, hneď, ako naskočia v cieli ďalší jazdci. Prvenstvo by dnes mal brať Toby Price.