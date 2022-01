LIVE BLOG: Štefan Svitko na Dakare 2022 / 7. etapa - Riyadh / Al Dawadimi

10:35 - Do cieľa čo by kameňom dohodil. 370 km siedmej etapy za nami. Dnes sa bude kartami riadne miešať. Štefana čaká ešte 32 km.

9:50 - Etapa sa pomaličky blíži ku koncu. Prejdených 299 km znamená, že do cieľa ostáva cca 100 km. Števo Svitko dnes takmer celú etapu ide v skupinke s Van Beverenom a Pricom. Drží sa okolo 20. pozície.

9:27 - WP6 na 259 km. Zdolalo ho už niekoľko pretekárov. Do cieľa etapy ostáva ešte približne 140 kilometrov. Štefan stále okolo 20. priečky.

8:11 - Niekoľko pretekárov sa už zhromaždilo na konci neutralizácie. Opätovne do etapy ako prvý vyráža Matthias Walkner.

7:50 - Ross Branch, ktorý mal v piatok nehodu a nedokončil etapu, pokračuje vo svojom dakarskom dobrodružstve. Po 15 hodinovej penalizácii do bojov o prvé priečky nezasiahne, etapové víťazstvo si však môže uchmatnúť.

7:44 - Podľa GPS to vyzerá tak, že momentálne sú jazdci na neutralizácii. Idú totiž po cestnej komunikácii, po ktorej by mala opäť pokračovať etapa.

