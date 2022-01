LIVE BLOG: Štefan Svitko na Dakare 2022 / 1. etapa - Ha´il/Ha´il

Prvá etapa má dnes trochu iný štartovný systém, než na aký si zrejme zvyknutý. Na konci včerajšieho prológu si 15 najlepších jazdcov vybralo svoje štartovacie pozície do dnešného špeciálu. Ďalší súťažiaci vyrazia do etapy podľa vyjazdených miest z prológu. Profil trate tvorí 81% piesku a najvyšší bod, do ktorého sa dnes pretekári dostanú, leží mierne nad 1200 m.n.m..