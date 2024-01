LIVE BLOG: Svitko na Dakare 2024 / 3. etapa - Al Duwadimi / Al Salamiya

10:44 - Ďalším smoliarom je Mason Klein, ktorý včera dve hodiny opravoval svoj stroj Kove. Podarilo sa mu etapu dokončiť, ale pri prejazde do bivaku mu motor prestal fungovať. Dnes už má nový, ale vzhľadom na to, že je to jeho posledný motor, už nebude môcť ťahať za plný plyn.