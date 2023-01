9:55 - Štefan už prešiel cieľom. V deviatej etape to vyzerá na veľmi dobré 12. miesto. Strata na prvého Luciana Benavidesa je 14 minút a 20 sekúnd. Druhú pozíciu vyjazdil Toby Price a za ním je Skyler Howes. Uvidíme, či do hodnotenia etapy ešte prídu dodatočne nejaké penalizácie, ktoré by umiestnenie zmenili.