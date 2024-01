LIVE BLOG: Svitko na Dakare 2024 / 12. etapa - Yanbu / Yanbu

7:47 - Števo práve dosiahol cieľovú čiaru v poslednej etape Dakaru 2024. Opäť raz skvelá konzistentná jazda, ktorá ho dostáva do Top 10. Presnejšie na 9. miesto celkového poradia. Rýchlejší ako náš pretekár boli iba fabrickí jazdci. Po dvoch rokoch na 12. mieste sa Števo posúva do Top 10 a to je miesto, kam rozhodne patrí.