LIVE BLOG: Štefan Svitko na Dakare 2024 / 1. etapa - Alula / Al Henakiyah

Rely sa začala novou etapou, ktorá dakaristov zaviedla cez skalnatý terén okolo starých sopiek do prvého bivaku v blízkosti mesta Al Henakiyah. Dokonca aj v tomto počiatočnom bode pretekov bola táto etapa dostatočne náročná na to, aby vytvorila veľké medzery vo výsledkoch.

Najrýchlejšiu štvorkolku riadil Marcelo Medeiros, za ktorým sa so stratou necelých troch minút umiestnil náš Juraj Varga . Kategóriu áut ovládol Guillaume De Mevius. Obhajca Nasser Al-Attyiah obsadil až 22. priečku so stratou takmer 25 minút. Takýto štart si určite nepredstavoval. Holanďan Janus Van Kasteren dominoval kategórii kamiónov.

do prvej etapy Dakaru 2024. Prvý kontrolný bod sa nachádza 38 kilometri a úspešne ho zdolalo už 50 jazdcov. So stratou trinástich minút si berie Števo 47. miesto.

7:47 - Štefan do dnešnej etapy štartoval z 5. miesta. Riadne na to dopláca a stráca množstvo drahocenných minút, čo bude musieť v ďalších etapách dobiehať.

8:25 - Náš preterák prešiel cez kontrolný bod na 170. kilometri. Strata dvadsaťjeden minút. Mason Klein, ktorý jazdí na čele sám, sa medzitým dostal na waypoint na 225 kilometri. Tam by sa mala nachádzať tankovačka a krátky oddych pre jazdcov. Drží sa okolo 15. miesta, čo je veľmi dobré umiestnenie vzľadom na to, že tvorí stopu v etape.

