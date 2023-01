LIVE BLOG: Štefan Svitko na Dakare 2023 / 5. etapa - Ha'il / Ha'il

11:34 - Števo je v cieli dnešného špeciálu na 11. mieste. Na štvrtej pozícii dnes dojazdil Matthias Walkner, ktorý od druhej etapy jazdí v bolestiach so zlomenou kostičkou v zápästí. Pri všetkých otrasoch, ktoré dostáva jeho ruka v etape je to nadľudský výkon.

