zostrih z príletu do Saudskej Arábie

Prvý január 2021 strávil Štefan spolu s tímom na administratívnych a technických prebierkach . Zdĺhavý proces, ktorý po minulé roky zabral celý deň, bol tento rok trochu skrátený, no aj tak toho bolo dosť, čo sa muselo nachystať. Novinkou pre elitných motorkárov je vesta s integrovaným nafukovaním air bagom a použitie iba šiestich zadných pneumatík , ktoré bolo treba priniesť na označenie, aby mali organizátori kontrolu nad tým, že niekto nepodvádza. No sa samozrejme potom klasiky – treba mať komplet výstroj, zaplombovaný motor (aby sa zistilo, či bol opravovaný alebo menený, za čo je penalizácia), spätné zrkadielko, helmu, rukavice, camel bag s vodou, ale aj také detaily ako dve pohotovostné tyčinky stále so sebou.