LIVE BLOG: Štefan Svitko na Dakare 2023 / 2. etapa - Sea Camp / Alula

12:46 - Tak a je to tam. Števo je konečne v cieli dnešného špeciálu, kedy to zo začiatku nevyzeralo vôbec dobre. Na 72 kilometri mal totiž problémy so svojou KTM, vďaka čomu nabral poriadnu stratu. Na konečné poradie jazdcov si ešte budeme musieť počkať, ale Štefan sa dnes pohyboval na 25. pozícii. Predbežne prvé miesto v dnešnej etape berie Mason Klein, na ktorého stratil náš pretekár 21 minút.