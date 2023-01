Zlatko Novosád: Voda robila problém najmä elektronike. Odišiel ovládač na iritrack. To, že sme na to prišli, bola náhoda, pretože bežne s tým nepracujem. Števo po etape príde a vypneme ho, aby sa nevybíjala baterka. A zrovna teraz som to zabudol vypnúť a potom som si všimol, že to svieti na červeno, tak sme začali hľadať chybu. Ak by sme na to neprišli a Števo by na druhý deň išiel na štart etapy, tak by ho nepustili a musel by to na mieste nejako vyriešiť. Alebo v jednej etape sa mu uvoľnila riadiaca páčka. Aj keď kontroluješ motorku, jednoducho sa ti nepodarí odhaliť všetko.