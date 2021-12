V kokpite

dostal v tejto sezóne príležitosť talentovaný Japonec

. Okrem svojej výšky, pardón nížky –

159 centimetrov

, zaujal ešte jedným koníčkom. Na to aký je Yuki malý, o to štiplavejšie dokáže nadávať do vysielačky. Vtipné na tom celom je jednak to, že sám má ešte stále trochu problém s angličtinou, ale najmä priznanie, že

tento zlozvyk v ňom vypestovalo hranie videohier

. Tak uvidíme v ďalších sezónach či sa jeho zápalná šnúra o niečo predĺži.