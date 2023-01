11:09 - Dnešná skrátená etapa mala 358 meraných kilometrov. Práve teraz ich zdolal Štefan Svitko a predbežne figuruje na 6. pozícii. To sa pravdepodobne ešte zmení, ale dnes by to malo byť Top 10. A to je presne to miesto, kde nášho pretekára chceme vidieť, lebo medzi desať najlepších určite patrí. Najlepšie sa s etapou popasoval Luciano Benavides na Husqvarne. Druhé miesto si uchmatol Skyler Howes a tretí najrýchlejší bol v 6. etape