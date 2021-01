Slovenská výprava, ktorá sa rozhodla zdolať Dakar

Ešte predtým, ako sa pozrieš, kto zo Slovenska sa vybral do Saudskej Arábie zdolávať duny, nezabudni, že všetko o Dakare nájdeš na redbull.sk/svitkonadakre . Teraz už poďme na samotný článok.

Štefan Svitko

Prilbu nasadiť. Odlet o 3..2..1.. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Vek: 38 rokov

Tím: Slovnaft Rally Team

Motorka: KTM 450 Rally Replica

Účasť na Dakare: 12x

Najlepšie umiestnenie: 2. miesto - 2016

Štefana Svitka netreba dlho predstavovať. Na Dakare je už stálicou a my ti pravidelne o ňom prinášame zaujímavé informácie, ktoré nájdeš na redbull.sk/svitkonadakare . Je to najúspešnejší slovenský jazdec, ktorý kedy Dakar brázdil. Všetko o Dakare ti povie najlepšie Štefan sám v audio rozhovore nižšie , ktorý sme s ním urobili po vlaňajšej edícii. Dozvieš sa v ňom nie len, čo toto podujatie preňho znamená, ale aj aká bola jeho cesta až k úžasnej druhej priečke v roku 2016.

Števo Svitko o Dakare

Martin Benko

Martin Benko na svojom prvom Dakare © Filip Benček

Vek: 47

Tím: Norwit Racing

Motorka: KTM 450 Rally Replica

Účasť na Dakare: 1x

Zaujímavosť: účasť na Africa Eco Race 6x - 3. miesto - 2017

Martina Benka môžeš poznať hlavne z rely Africa Eco Race. To sú preteky, ktoré idú po stopách pôvodného afrického dakarského dobrodružstva.

Aký je rozdiel medzi Africa Eco Race a Dakarom?

Cítim tam viac pocit dobrodružstva a pravej „dakarskej“ atmosféry. Tu (v Saudskej Arábii) je to viac o zajazdených časoch a peniazoch. Prví jazdci to tu idú ako šprint a nie diaľkovú rely. My amatéri sa cítime tak slobodnejšie a voľnejšie v tej Afrike. Výrazný rozdiel Dakaru oproti Africa Eco Race je v presunoch po asfaltovej ceste. V Afrike nie sú takmer žiadne. Keďže na Dakare štartuje veľa kvalitných jazdcov, je štandard, že niekde medzi 50-150 kilometrom nás začnú dobiehať prvé autá. Keď tu zaprší a autá rozjazdia trať, je pre hlboké koľaje veľmi ťažké držať stopu.

Martinova premiéra na Dakare © Filip Benček

Treba sa s tým zžiť © Filip Benček

Čo ťa priviedlo sem do Saudskej Arábie a aké sú tvoje ambície?

Zlákalo ma sem v podstate to, že Eco Race boli tento rok zrušené a keďže som Števovi sľúbil, že sem s ním niekedy pôjdem, tak prišla tá vhodná chvíľa. Mojou ambíciou je prísť do cieľa, výsledok tu pre mňa nie je podstatný ( Martin si medzičasom v siedmej etape zlomil nohu, ktorou zavadil o zle viditeľnú skalu, takže toto sa mu už bohužiaľ splniť nepodarí). Je dôležité, aby som mal z toho radosť a aby som sa tu dobre vyšťavil. 😃 Po Dakare si opäť začneš vážiť tie normálne veci, lebo tu sa dostávaš do reálneho diskomfortu. Si tu na hranici síl a stále aj na hranici určitého rizika zranenia.

Poz. red.: Bohužiaľ, my už teraz vieme, že Martinov cieľ sa nepodarilo naplniť, pretože v siedmej etape utrpel zlomeninu nohy, ktorou zavadil o zle viditeľnú skalu, a musel odstúpiť.

Erik Vlčák

Erik Vlčák #81 © Filip Benček

Vek: 26 rokov

Tím: Slovnaft Rally Team

Motorka: Husqvarna 450 Rally Replica

Účasť na Dakare - 1x - kategória Original by Motul

Zaujímavosť: jazdí hard enduro - Red Bull Romaniacs, Red Bull Sea to Sky, Hixpania Hard Enduro, Red Bull Erzbergrodeo

Erik štartuje v pôvodnej kategórii nazvanej Original by Motul. Ako to vyzerá z pohľadu jazdca, ktorý ide sám bez asistencie, nám prezradil Erik v krátkom rozhovore.

Ako funguje kategória Original by Motul?

Máme k dispozícii jednu debnu s náradím. Ďalej máme tri predné a tri zadné pneumatiky. Po príchode do bivaku si motorku servisujem sám a spím v stane. Vždy ráno musím všetko pobaliť a odovzdať organizátorom. Tí mi prevezú moje veci kamiónom do ďalšieho bivaku, kde si ich nájdem a celý proces sa opakuje. Všetko si musím pripraviť ráno sám, ak by som na niečo zabudol, tak mi to nikto nepripomenie.

Všetko v jednej debni © Filip Benček

Akú históriu máš ako jazdec a prečo si sa rozhodol pre Dakar?

Skôr sa venujem extrémnemu enduru a šampionátu WESS (World Enduro Super Series). Jazdil som aj preteky ako Red Bull Romaniacs, Sea to Sky, Erzberg, Hixpania a podobne. Dakar bol môj sen. Chcel som si vyskúšať ten extrém a chcel som vedieť či to zvládnem alebo nie.

Erikova Husquarna 450 Replica © Filip Benček

Ako zatiaľ vnímaš Dakar?

Minulý rok som tomu pričuchol, ešte ako manažér Števa Svitka, a tento rok to idem na vlastnej koži. Musím povedať, že to vôbec nie je jednoduché. Ako manažér som sa trochu nudil, ale teraz ani neviem ako rýchlo idú dni. Tento rok je veľa dún, ktoré nemám až tak moc najazdené. Snažím sa, ale mám tam ešte rezervu. Prídu mi celkom nebezpečné všetky tie horizonty. Už som si aj dvakrát skúsil airbag vestu. Na dune ma nabralo auto a skončil som na kapote. Vyhodilo ma asi tak dva metre. Buchla mi vesta, ale bolo to v pohode, pretože sa to stalo v malej rýchlosti. Ale padol som aj zhruba v 80tke a to bolo super. Postavil som sa a všetko bolo v pohode. Trochu otrasený, ale nič ma nebolelo.

Marek Sýkora

Marek Sýkora © Filip Benček

Vek: 38 rokov

Tím: Offroadsport

Auto: Ford F150 Evo

Účasť na Dakare: 3x

Zaujímavosť: pozícia navigátora

Ako si sa dostal k motošportu?

Moja jazdecká história začala už v roku 2003 na cross-country súťažiach. Otec ma na to naviedol v rámci navigátora. Odvtedy sa tomu venujem. V tej dobe sa to len začalo rozbiehať. Kúpili sme z Nemecka fabrické Mitsubishi a začalo sa to ťahať na vyššiu úroveň po Európe (Španielsko, Nemecko, Portugalsko). V roku 2006 sme skončili na Majstrovstvách Európy na druhom mieste. Otec už potom prestal jazdiť.

Kedy si prvýkrát skúsil Dakar?

Na Dakar som sa prvýkrát dostal v roku 2016, vtedy ešte ako mechanik nákladného vozidla v kategórii rýchlej asistencie. V roku 2017 som bol na Africa Eco Race v kategórii áut, kde sme skončili na druhom mieste absolútne. Minulý rok sme na Dakare obsadili 16. miesto v kategórii áut. Toto je môj tretí Dakar. Mám rád motošport. Dostal ma k tomu môj otec, ktorý tiež súťažil na rôznych podujatiach. Budem to robiť pokiaľ ma to bude baviť.

Miroslav Zapletal - Offroadsport tím © Filip Benček

Koľko podujatí odnaviguješ za rok?

Napríklad v roku 2019 sme odjazdili 24 podujatí. To už bolo dosť nabité, lebo v podstate sme každý týždeň, alebo každý druhý, niekam leteli. Je to ťažké celkom po logistickej stránke. Pretože neustálne musíš posielať niekam aj techniku. Našťastie sme mali k dispozícii niekoľko áut, ktoré sme posielali na súťaže.

Ako sa ti momentálne darí na Dakare?

Bohužiaľ v 5. etape sa nám pokazila benzínová pumpa. Nemali sme tento diel so sebou, pretože celé náhradné auto sa so sebou voziť nedá. Musel teda pre nás prísť vrtuľník a po auto sme sa vrátili až na ďalší deň. Tím našťastie pokračuje ďalej, ale už nie v hlavnej súťaži. Teraz ideme tzv. Dakar Experience. Náš cieľ je momentálne to dotiahnúť dokonca a užiť si to.