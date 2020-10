5 študentských projektov, ktoré pomáhajú meniť veci okolo nás k lepšiemu

. Cieľ je jasný: „splniť zadané výzvy v rôznych oblastiach ako napríklad zdravotníctvo alebo financie". Tento rok sa to najlepšie podarilo projektu

1. Helfni

2. Easy nákup

Predstav si, že by si potreboval doplniť stav plechoviek Red Bullu v chladničke a na jedenie tam toho zrovna tiež veľa nemáš. Zoberieš si papier a

Celkový víťaz edície 2019 . Predstav si, že by si potreboval doplniť stav plechoviek Red Bullu v chladničke a na jedenie tam toho zrovna tiež veľa nemáš. Zoberieš si papier a napíšeš si svoj nákupný zoznam . Ten potom naskenuješ mobilom a objednávku zašleš na dodávku svojmu preferovanému dodávateľovi . Toto je Easy nákup v skratke. Funkčné demo projektu sa podarilo vyvinúť za 24 hodín . Ako funguje Beta verzia si môžeš pozrieť nižšie.

Ako vybudovať značku, ktorá postaví priemysel na nohy? Seriál 'The Ripple Effect' ti to prezradí.

3. LesionAI

4. CoViz-19

na čo vlastne sa to dá využiť

Grafické znázornenie simulácie šírenia vírusu COVID-19. Po vložení vstupných údajov je možné vidieť pohybujúce sa bodky, (ľudí) ktoré ukazujú, ako sa pravdepodobnosť ich nákazy vyvíja v čase. Ak sa pýtaš, na čo vlastne sa to dá využiť , tak odpoveď je nasledovná – firmy môžu simulovať nákazu na základe opatrení, ktoré sa budú dodržiavať (umývanie rúk, nosenie rúšok, udržiavanie dištancu). A využitie? Spoločnosti napríklad môžu rozhodnúť o systéme dochádzky počas pandémie.

Ak by si chcel bližšie info,

5. MoneyWorks