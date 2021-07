Jednoducho vzaté, surfing je akt jazdenia na vlne, pri ktorom stojíš na surfovej doske. Surf môže mať rozdielnu dĺžku a konštrukciu, od „shortboardov“ zo sklenených vlákien, ktoré sú dlhé maximálne 1,5 – 1,8 metra, až po „longboardy" z tvrdej peny, ktoré majú aj 3 metre a viac. Surfer chytí vlnu, ktorá sa práve dvihla, a jazdí po jej „tvári“, ktorá sa láme k pláži. Kedysi sa surfovalo iba v oceánoch, ale teraz sa tento šport rozšíril aj na iné vodné plochy, ako sú Veľké jazerá v USA, Stredozemné more a ako dúfali mnohí, že to bude v aj v prípade Tokia, na bazény s umelými vlnami.

Jednoducho vzaté, surfing je akt jazdenia na vlne, pri ktorom stojíš na surfovej doske. Surf môže mať rozdielnu dĺžku a konštrukciu, od „shortboardov“ zo sklenených vlákien, ktoré sú dlhé maximálne 1,5 – 1,8 metra, až po „longboardy" z tvrdej peny, ktoré majú aj 3 metre a viac. Surfer chytí vlnu, ktorá sa práve dvihla, a jazdí po jej „tvári“, ktorá sa láme k pláži. Kedysi sa surfovalo iba v oceánoch, ale teraz sa tento šport rozšíril aj na iné vodné plochy, ako sú Veľké jazerá v USA, Stredozemné more a ako dúfali mnohí, že to bude v aj v prípade Tokia, na bazény s umelými vlnami.

Jednoducho vzaté, surfing je akt jazdenia na vlne, pri ktorom stojíš na surfovej doske. Surf môže mať rozdielnu dĺžku a konštrukciu, od „shortboardov“ zo sklenených vlákien, ktoré sú dlhé maximálne 1,5 – 1,8 metra, až po „longboardy" z tvrdej peny, ktoré majú aj 3 metre a viac. Surfer chytí vlnu, ktorá sa práve dvihla, a jazdí po jej „tvári“, ktorá sa láme k pláži. Kedysi sa surfovalo iba v oceánoch, ale teraz sa tento šport rozšíril aj na iné vodné plochy, ako sú Veľké jazerá v USA, Stredozemné more a ako dúfali mnohí, že to bude v aj v prípade Tokia, na bazény s umelými vlnami.

Surfovanie sa vďaka svojmu pôvodu na Havajských ostrovoch nazýva „športom kráľov“. Tam ho ako rekreačnú činnosť vykonávali hlavne členovia kráľovskej rodiny, ale aj bežní občania. Historický výskum preukázal, že ostatné tichomorské kultúry, od Fidži až po Peru, taktiež surfovali pre zábavu na rôznych predmetoch. Bolo to však na Havaji, kde sa v úvode 20. storočia surfing začal podobať na globálny fenomén, ktorým sa tento šport stal v nasledujúcich dekádach. Návštevy v podobe surferov z americkej pevniny a z Austrálie si toto odvetvie so sebou priniesli domov. V americkom štáte Kalifornia a v austrálskom štáte Viktória surferi transformovali svoj šport do multimiliardového odevného priemyslu. V roku 1976 vznikla surfová svetová tour, predchodkyňa dnešnej World Surf League. Inštitúciou, ktorá surfing zastrešuje, je Medzinárodná surfová asociácia (International Surfing Association), ktorá dnes reprezentuje 55 národov z celého sveta.

Surfovanie sa vďaka svojmu pôvodu na Havajských ostrovoch nazýva „športom kráľov“. Tam ho ako rekreačnú činnosť vykonávali hlavne členovia kráľovskej rodiny, ale aj bežní občania. Historický výskum preukázal, že ostatné tichomorské kultúry, od Fidži až po Peru, taktiež surfovali pre zábavu na rôznych predmetoch. Bolo to však na Havaji, kde sa v úvode 20. storočia surfing začal podobať na globálny fenomén, ktorým sa tento šport stal v nasledujúcich dekádach. Návštevy v podobe surferov z americkej pevniny a z Austrálie si toto odvetvie so sebou priniesli domov. V americkom štáte Kalifornia a v austrálskom štáte Viktória surferi transformovali svoj šport do multimiliardového odevného priemyslu. V roku 1976 vznikla surfová svetová tour, predchodkyňa dnešnej World Surf League. Inštitúciou, ktorá surfing zastrešuje, je Medzinárodná surfová asociácia (International Surfing Association), ktorá dnes reprezentuje 55 národov z celého sveta.

Surfovanie sa vďaka svojmu pôvodu na Havajských ostrovoch nazýva „športom kráľov“. Tam ho ako rekreačnú činnosť vykonávali hlavne členovia kráľovskej rodiny, ale aj bežní občania. Historický výskum preukázal, že ostatné tichomorské kultúry, od Fidži až po Peru, taktiež surfovali pre zábavu na rôznych predmetoch. Bolo to však na Havaji, kde sa v úvode 20. storočia surfing začal podobať na globálny fenomén, ktorým sa tento šport stal v nasledujúcich dekádach. Návštevy v podobe surferov z americkej pevniny a z Austrálie si toto odvetvie so sebou priniesli domov. V americkom štáte Kalifornia a v austrálskom štáte Viktória surferi transformovali svoj šport do multimiliardového odevného priemyslu. V roku 1976 vznikla surfová svetová tour, predchodkyňa dnešnej World Surf League. Inštitúciou, ktorá surfing zastrešuje, je Medzinárodná surfová asociácia (International Surfing Association), ktorá dnes reprezentuje 55 národov z celého sveta.

To znamená surfovanie mimo súťaže. Môže sa zdať, že keď sa pozeráš do vĺn na dav freesurferov, neexistujú pre nich žiadne pravidlá. Pravdou však je, že aj pri tejto činnosti existuje určitý kódex slušného správania. Najposvätnejším pravidlom je, že ten, kto má najbližšie k bodu zlomu vlny a ktorý sa ako prvý postavý na dosku, má prednosť v jazde. Akonáhle je tento surfer v akcii, všetci ostatní sú zodpovední za to, aby mu nebránili v ceste. Ozaj, a ak si vo vode a niekto chytí skutočne dobrú vlnu, je super dať mu pokrikom najavo, že jeho jazda naozaj stála za to.

To znamená surfovanie mimo súťaže. Môže sa zdať, že keď sa pozeráš do vĺn na dav freesurferov, neexistujú pre nich žiadne pravidlá. Pravdou však je, že aj pri tejto činnosti existuje určitý kódex slušného správania. Najposvätnejším pravidlom je, že ten, kto má najbližšie k bodu zlomu vlny a ktorý sa ako prvý postavý na dosku, má prednosť v jazde. Akonáhle je tento surfer v akcii, všetci ostatní sú zodpovední za to, aby mu nebránili v ceste. Ozaj, a ak si vo vode a niekto chytí skutočne dobrú vlnu, je super dať mu pokrikom najavo, že jeho jazda naozaj stála za to.

To znamená surfovanie mimo súťaže. Môže sa zdať, že keď sa pozeráš do vĺn na dav freesurferov, neexistujú pre nich žiadne pravidlá. Pravdou však je, že aj pri tejto činnosti existuje určitý kódex slušného správania. Najposvätnejším pravidlom je, že ten, kto má najbližšie k bodu zlomu vlny a ktorý sa ako prvý postavý na dosku, má prednosť v jazde. Akonáhle je tento surfer v akcii, všetci ostatní sú zodpovední za to, aby mu nebránili v ceste. Ozaj, a ak si vo vode a niekto chytí skutočne dobrú vlnu, je super dať mu pokrikom najavo, že jeho jazda naozaj stála za to.

Pádlovanie so svojmi priateľmi je to, o čom freesurfing je