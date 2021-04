Súčasť tohto článku Jakub Grigar Slovakia Pozri si profil

Jakub Grigar strávil štyri týždne na ostrove Réunion , presnejšie v meste St. Suzanne. Tam sa po trojmesačnej zimnej príprave potrebovali spolu s ďalšími účastníkmi rozjazdiť na vode a zvyknúť si na pobyt v loďke. „Býval som v dome s mojím trénerom Stanislavom Gejdošom , parťákom Sašom Slafkovským a fyzioterapeutom Palim Beličkom. Celé sústredenie bolo brané ako taký začiatok ťažkej začínajúcej sezóny. “

Za každým víťazstvom sa nachádzajú roky driny, tréningov, kalorických tabuliek, sústredení, cestovania a presných časových harmonogramov. A nielen to, Jakub ti prilíži, ako funguje na sústredení a samozrjeme, pridá aj nejaké to dobrodružstvo, ktoré spolu so svojím kajakom zažil. Poď s nami na vodu, aj mimo nej!

A už sa maká © Archív Jakub Grigar

Čo sa v rozhovore dozvieš?

Ako vyzerali jeho tréningové dni?

Čo sa mu podarilo zlepšiť a s kým trénuje?

Ako dokáže vypnúť?

Ktoré miesto ho vďaka kajaku zaujalo najviac?

Short story time: Príbeh Kuba a jeho kajaku

Ako nachádza balans medzi športom, snahou o čo najlepšie výkony a ostatným životom?

Čo mu pomáha udržiavať si správny mindset?

Šup do vody na ostrov Réunion

Ako vyzeral tvoj deň v rámci sústredenia?

Každý deň závisí od toho, aký tréning máme v ten deň naplánovaný. Často sme hneď po zobudení sadli do auta a išli k moru na ranný ľahký beh nalačno. Hneď potom nasledovali raňajky, ktoré som si vždy musel napočítať podľa toho, na čo bude zameraný ďalší tréning. Po raňajkách som pripravil telo na tréning ľahkými kompenzačnými a nastavovacími cvičeniami, a potom už nasledovala príprava vecí na tréning.

Samotný tréning na vode trval 80 – 130 minút, a po ňom vždy nasledovalo chladenie, aby sme urýchlili regeneráciu, pretože v tej teplote a vlhkosti sa človek veľmi ľahko prehrial. Obed, spánok a predtréningový snack bol jednuduchý poobedný program, ktorý sme niekedy doplnili ešte nejakým rýchlym schladením v jednom z blízkych vodopádov. Ďalej nasledoval druhý tréning, po ktorom nás čakala už iba fyzioterapia, večera a ľahký strečing pred spaním.

Na čo si sa konkrétne sústredil? Čo si chcel zlepšiť?

Sústredenie bolo zamerané hlavne na to, aby sme po zimnej príprave opäť získali do rúk cit na vode. Naposledy sme na divokej vode jazdili pred viac ako tromi mesiacmi, a to je dlhá doba. Telo si až tak nepamätá, ako sa na vode správať, takže ho to znovu musíme naučiť. Pomimo toho sme odrobili veľký blok fyzickej prípravy so štyrmi – piatimi intenzívnymi tréningami za týždeň. Nakoniec sa nám to myslím podarilo podľa predstáv, a ja sa na vode cítim ako doma.

Parta na vode © Archív Jakub Grigar

Na dnes odtrénované © Archív Jakub Grigar

Ako vyzerá tvoj tréning z hľadiska športovej výkonnosti, na čo sa práve zameriavaš?

Hlavnou zložkou boli dva tréningy zamerané na rozvoj aeróbnej kapacity na vode. Boli to intervalové tréningy, ktoré sme cielili na 10 – 14 minút v maximálnej tepovej zóne, čiže u mňa cca nad 168 úderov za minútu. Tieto tréningy boli doplnené ľahkou vytrvalosťou, tréningami rýchlosti, maximálnej sily v posilňovni, a samozrejme veľa technických cvičení.

Tréningový ideál

Trénuješ sám? Ako vyzerá tvoj ideálny tréningový deň, keď ideš naplno?

Trénujem väčšinou s mojím tréningovým parťákom Alexandrom Slafkovským a keď sa dá, tak sa snažíme spojiť s nejakým kvalitným kajakárom z inej tréningovej skupiny alebo dokonca z inej krajiny.

Každý máme iné tréningové metódy a pohľady na veci, a preto je vždy skvelé rozšíriť si obzor názorom nejakého svetového kajakára. Jakub Grigar

Ideálny tréningový deň bol ten, v ktorom som si večer mohol povedať, že som využil každú jednu možnosť na to, aby som sa zlepšil. Keď som sa poriadne postaral o svoje telo kompenzačnými cvičeniami a strečingom, keď som dodržal nutrienty v strave, aby ladili s tréningom, a keď som do tréningu dal maximum a urobil v ňom minimum chýb. Vtedy si človek ľahne do postele síce unavený, ale s pocitom, že je bližšie k svojmu snu.

Voda je druhý domov © Archív Jakub Grigar

Ideálny tréningový deň bol ten, v ktorom som si večer mohol povedať, že som využil každú jednu možnosť na to, aby som sa zlepšil. Jakub Grigar

Máš odtrénované a teraz je čas na poriadny reset. Ako to vyzerá u teba, keď si doma vs. v prípade, keď si na sústredení?

Po návrate zo sústredenia vždy nastupujeme na ľahší režim, aby sme náhodou neochoreli po takej veľkej teplotnej zmene. Pár dní po návrate robíme len úplne ľahký tréning na prekrvenie a rozhýbanie tela, snažím sa pokračovať v rannom cvičení a nevypadnúť moc z jedálničku, aby som si nezničil celú rutinu a ostal pripravený na poriadny tréning.

Človek to vníma hlavne tak, že je bližšie k rodine a je spokojnejší, ale na druhej strane je aj bližšie k povinnostiam, a to je niekedy stresujúce. Predsalen, keď strávim mesiac iba tým, aby som bol čo najlepšie pripravený na tréning, je náročné zaradiť do toho ešte kopu ďalších povinností, ktoré mám doma.

Kubo sa vie aj zabávať, sleduj ho, ako pokoril domáci vodný kanál v Liptovskom Mikuláši na nafukovacom plameniakovi:

Kubo Grigar - Ahoj leto, budeš nám chýbať!

Ako bude vyzerať tvoj kalendár a program v ňom, keď sa vrátiš naspäť na Slovensko?

Rozprávať o kalendári v tejto dobe je aj u nás športovcov veľmi náročné. Často sa nám sústredenia alebo preteky presúvajú, prípadne úplne rušia, takže je to skôr o rýchlych reakciách na situáciu.

Potrebujeme udržať kontakt s divokou vodou, aby sme neprišli o všetku tú prácu, ktorú sme cez zimu a na sústredení odrobili. Jakub Grigar

Najbližšie nás čaká sústredenie v talianskej Ivrey, kde potrebujeme natrénovať čo najviac času pred májovými majstrovstvami Európy, no a ďalej budem hlavne sledovať, kedy sa nám podarí dostať sa na tréning do Tokia.

Aj takéto – na prvý pohľad ideálne počasie – dáva zabrať © Archív Jakub Grigar

Pravidelné chladenie © Archív Jakub Grigar

S kajakom aj na koniec sveta

Jednoznačným pozitívom športovej kariéry je neodmysliteľne aj cestovanie, ktoré k tomu patrí. Ktoré miesto sa takto stalo tvojím obľúbeným či nezabudnuteľným? A prečo?

Kajak je úžasný v tom, že ma dostal na veľa nádherných miest, a preto by bolo náročné vybrať si iba jedno. Každá jedna krajina má niečo, na čo nezabudnem, a pri čom sa mi vyčarí úsmev na tvári aj pri spomienke po rokoch.

Pokiaľ by som si mal vybrať jednu krajinu, ktorá sa mi páčila a najviac, samozrejme mimo môjho obľúbeného Slovenska, bol by to Nový Zéland. Ľudia, ktorých som tam stretol, aktivity, ktoré som tam mohol urobiť, a krása celého prostredia z toho robí miesto, kde by som nemal problém žiť aj s celou rodinou.

Short story time: Príbeh Kuba a jeho kajaku

Poďme spolu splavovať rieky v zélandskom Okere Falls. Jakub Grigar

Sadli sme do plastových kajakov s kamarátmi, ktorých som poznal dlho, ale aj s ľuďmi, ktorých som videl prvý raz v živote. Akurát zapadalo slnko. Splavovali sme krásnu rieku s vodopádmi, veľkými vlnami, blbli sme vo válcoch a bol to krásny pocit, lebo nás zrazu všetkých spojila radosť z vody a láska ku kajaku.

Nikto sa nenaháňal za lepším časom, peniazmi alebo lepšími vecami, proste to bola banda ľudí, ktorá si užívala ten moment a bavila sa... Jakub Grigar

Akonáhle sme prišli na koniec divokého úseku, ktorý bol asi kilometer dlhý, nahádzali sme kajaky do pick-upov rodičov tých chalanov, ktorí nás čakali, naskočili sme aj my a odviezli nás znovu hore – celá radosť sa opakovala odznovu.

Popri slalome, ktorý je veľmi profesionálny a málokedy tam človek zažije niečo úplne uvoľnené, bol toto zážitok, na ktorý nezabudnem, pretože sa tam nikto nenaháňal za lepším časom, peniazmi alebo lepšími vecami, proste to bola banda ľudí, ktorá si užívala ten moment a bavila sa, a nič iné vtedy nehralo žiadnu rolu.

Snaha o čo najlepšie výkony znamená veľmi intenzívne trénovať © Archív Jakub Grigar

Ak nám dovolíš nazrieť do tvojho batohu, resp. kufra, ako to v ňom štandardne vyzerá, keď sa chystáš na sústredenie?

Je tam kopa vybavenia, ktoré potrebujem na tréning. Väčšinou si na každé sústredenie beriem to isté, pokiaľ nám to dovolí váha. Z tréningových vecí to sú vodácke veci, lezecká sedačka, lezečky, pomôcky na istenie, bežecké tenisky, pás na závažia do posilňovne, gymnastické kruhy, TRX, rôzne doplnky výživy, a potom je tam kopa vecí, ktoré si beriem len tak pre zábavu ako foťák, dron, GoPro, knihy a samozrejme kopa oblečenia.

Čo tam všetko máš? © Jakub Grigar

Keď máš možnosť spoznávať miesto, v ktorom sa nachádzaš. Si team big city life alebo radšej hory?

Obidvoje má niečo do seba. Ja som radšej za oddych v horách, ale dostať sa na krásne miesta vyžaduje často veľa energie, ktorou proste v tréningu nechceš plytvať, lebo by ťa to dobehlo pri najbližšom intervalovom tréningu. Preto mám rád aj výlety typu: ideme do mesta, dáme si dobré jedlo a budeme pozerať, ako sa majú ľudia v iných krajinách.

Od každého sa môžeme niečo naučiť – či je to profesionalita olympijského víťaza alebo čistá radosť od dieťatka, ktoré prvý raz sadlo na vodu. Jakub Grigar

Pociťuješ ako kajakár vplyv klimatických zmien? Máš pocit, že tvoja komunita tento problém vníma, alebo skôr nie je pre vás taký citeľný?

Myslím si, že hlavne ako človek, ktorý cestuje, vidím, ako sa niektoré krajiny menia, a vidím dopad klimatických zmien. Snažím sa prispieť tým, čo viem ovplyvniť, aby som chránil prírodu a životné prostredie.

Ako si udržať rovnováhu?

Ako nachádzaš balans medzi športom, snahou o čo najlepšie výkony a ostatným životom? Máš pocit, že je potrebné ich od seba oddeľovať, alebo to berieš ako jeden celok, súhru okolností a spleť životných udalostí?

Snaha o čo najlepšie výkony znamená veľmi intenzívne trénovať. Aby to ale človek dokázal, musí vedieť aj veľmi intenzívne oddychovať, čo síce znie smiešne, ale je to naozaj dôležité v tom, aby si do tréningu šiel na 100 %.

Celý život je prispôsobený tomu, aby boli tie výkony čo najlepšie od spánku až po stravu, a potom veľakrát nie je čas ani energia na normálny život. Jakub Grigar

Kajak je pre Kuba úžasný v tom, že ho vzal na veľa nádherných miest © Archív Jakub Grigar

Celý život je prispôsobený tomu, aby boli tie výkony čo najlepšie od spánku až po stravu, a potom veľakrát nie je čas ani energia na normálny život. Tým pádom aj obyčajné stretnutia s rodinou alebo priateľmi vnímam ako oddych a súčasť toho, aby som potom na vode mohol podávať čo najlepšie výkony. Pravdou ale je, že keď chce človek robiť šport na maximum, tak mu na ostatný život veľa času nezvýši. Nie je to len pár hodín tréningov na vode.

Keby si mal uviesť jednu vec či človeka, ktorý ti pomáha udržiavať si ten správny mindset – čo alebo kto by to bol?

Vždy som sa snažil zobrať si od každého niečo pozitívne. Nemyslím si, že je správne držať sa iba jedného človeka – aj keď je hocijako dobrý vo svojom odbore. Od každého sa môžeme niečo naučiť – či je to profesionalita olympijského víťaza alebo čistá radosť od dieťatka, ktoré prvý raz sadlo na vodu. Preto sa snažím sledovať názory a techniky od čo najväčšieho počtu ľudí a poskladať si to do jedného uceleného obrázku.

Kuba určite pozorne sleduj -– najlepšie na Instagrame a Facebooku . Držíme palce!

