1 000 hier pre Fakera aj ďalšie rekordy z LCK 2022 Spring Season

Nie je to len o Fakerovi

Prekonali rekord každého jedného tímu. Hráči tímu T1 dokázali prepísať históriu doslova bravúrne a na konto v League of Legends Champions Korea (LCK) 2022 Spring Season si pripísali 100% úspešnosť. Víťazstvo si vybojovali v každom zápase, nezastavil ich žiaden pick, ban, ani súper z iného tímu.

Prekonali rekord každého jedného tímu. Hráči tímu T1 dokázali prepísať históriu doslova bravúrne a na konto v League of Legends Champions Korea (LCK) 2022 Spring Season si pripísali 100% úspešnosť. Víťazstvo si vybojovali v každom zápase, nezastavil ich žiaden pick, ban, ani súper z iného tímu.

Prekonali rekord každého jedného tímu. Hráči tímu T1 dokázali prepísať históriu doslova bravúrne a na konto v League of Legends Champions Korea (LCK) 2022 Spring Season si pripísali 100% úspešnosť. Víťazstvo si vybojovali v každom zápase, nezastavil ich žiaden pick, ban, ani súper z iného tímu.

Red Bull príručka na sledovanie League of Legends Ako pochopiť, sledovať a užiť si globálny fenomén …