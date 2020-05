Tanečný rozhovor mesiaca: Jitka Kerešová | Bez techniky ani na krok

Takto to všetko začalo 👇

Projekty a vystúpenia

O výchove a odchovancoch

Mnohí z nich absolvovali VŠMU – spomeniem Simi Droppanovú- Tonkovú, Moniku Višňovskú či Johnyho Šutku (The Pastels). Všetci sa venujú tancu profesionálne. Z televíznej obrazovky poznáte Mony Sakmanovú či Bašku Přidalovú (obe z Ladylicious). Mnoho Jumbákov sa venuje nielen tancu, ale aj fit-cvičeniu alebo joge. Je to skvelý pocit odovzdávať štafetu z generácie na generáciu a tešiť sa z úspechov „mojich“ tanečníkov.

Mnohí z nich absolvovali VŠMU – spomeniem Simi Droppanovú- Tonkovú, Moniku Višňovskú či Johnyho Šutku (The Pastels). Všetci sa venujú tancu profesionálne. Z televíznej obrazovky poznáte Mony Sakmanovú či Bašku Přidalovú (obe z Ladylicious). Mnoho Jumbákov sa venuje nielen tancu, ale aj fit-cvičeniu alebo joge. Je to skvelý pocit odovzdávať štafetu z generácie na generáciu a tešiť sa z úspechov „mojich“ tanečníkov.

Mnohí z nich absolvovali VŠMU – spomeniem Simi Droppanovú- Tonkovú, Moniku Višňovskú či Johnyho Šutku (The Pastels). Všetci sa venujú tancu profesionálne. Z televíznej obrazovky poznáte Mony Sakmanovú či Bašku Přidalovú (obe z Ladylicious). Mnoho Jumbákov sa venuje nielen tancu, ale aj fit-cvičeniu alebo joge. Je to skvelý pocit odovzdávať štafetu z generácie na generáciu a tešiť sa z úspechov „mojich“ tanečníkov.

Spunkey - funky. Aj toto by mohla byť jedna z definícii slovenského tanečníka. Tanečníka? Nie len to! Tvorí toho omnoho viac. Estetika, móda, dizajn... A ďalšie. Zisti viac v našom rozhovore. 😎

Spunkey - funky. Aj toto by mohla byť jedna z definícii slovenského tanečníka. Tanečníka? Nie len to! Tvorí toho omnoho viac. Estetika, móda, dizajn... A ďalšie. Zisti viac v našom rozhovore. 😎

Vzdelanie a životospráva

Tanec Go Go Go Challenge | LADYLICIOUS

Tanec Go Go Go Challenge | LADYLICIOUS

Kvalitný lektor a vedenie školy