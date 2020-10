Tanečný rozhovor mesiaca: Emika | Všetko musí mať svoj balans

Emika : „Ahojte, volám sa Emika a pochádzam z Bratislavy. Časť mojej rodiny, vrátane rodičov, vlastní kolotoče, čiže v hudbe som vyrastala od narodenia. Tancu sa aktívne venujem od deviatich rokov. Očarila ma tanečná show Milionový tanec, po ktorej som sa prihlásila do tanečnej školy Lady Mel a Johnnyho Perfecta – Hip Hop Fakulta, ktorá sa neskôr premenovala na LoveDanceSchool. Som tanečníčka, choreografka, freestylerka, finančná poradkyňa, ktorú pohltila sloboda hip-hopovej kultúry. Vďaka tancu som mohla stretnúť a spolupracovať s množstvom zaujímavých ľudí a umelcov. Popri tanci som vyštudovala aj vysokú školu – Univerzitu Komenského v Bratislave, odbor Medzinárodný manažment (nemecký program). Aktuálne pôsobím ako lektor v tanečných školách LoveDanceSchool v Bratislave a Street Beats Crew v Trnave, kde učím prevažne hip-hop, housedance, či vediem freestylové hodiny, kde môžu deti pracovať na svojich jedinečných osobnostiach.“

V ROZHOVORE NÁJDEŠ:

tanečné začiatky, mentori a vzdelávanie v tanci

vzťahy a spolupráce v komunite a mimo nej

vzhľad, rituály, rodina a žena v tanci

minulý mesiac sme vyspovedali charizmatického tanečníka Viktora Kuzla

🗣 Ktorú tanečnú spomienku máš so svojich začiatkov najradšej?

Ťažko vybrať jednu, ale asi to bude prvá cesta do zahraničia, kvôli tancu. Išlo o tanečný battle – Flavourama v Salzburgu. Cestovanie mi otvorilo oči, nakoplo ma k tvrdej práci a vytrvalosti, a tiež ma naučilo väčšej zodpovednosti. Tento moment sa spája aj s uvedomením si, že chcem byť originál, ktorý reprezentuje seba a svoju krajinu.

Emika © Lukáš Wagneter

👉 ZAČIATKY, MENTORI, TANEČNÉ VZDELÁVANIE

🗣 Tanečník v tanečnej škole vs. tanečník na „voľnej nohe“?

Ako sa hovorí, každá minca má dve strany a všetko so sebou prináša určité plusy aj mínusy. Tanečník v tanečnej škole má zázemie, tanečnú rodinu, ktorá ho podrží, keď to potrebuje. Má priestor, kde sa môže vrátiť, a zažíva pocit, že niekam patrí. Myslím si, že mnoho tanečníkov tento pocit potrebuje, respektíve chce zažívať. Tanečník na voľnej nohe sa možno potrebuje „prebíjať‘“ trošku viac, pretože ide sám za seba. Na druhej strane je slobodný, môže sa rozhodovať podľa vlastnej vôle, nie je viazaný voči nejakej škole či klubu a spoznáva veľké množstvo ľudí, keďže aj viac cestuje. Tých výhod, ako aj nevýhod je samozrejme oveľa viac.

Podľa môjho názoru je vždy dôležité nájsť balans a riadiť sa tým, čo človeka v danom období jeho tanečného vývoja robí šťastným. Emika

3:koncept Emika House

🗣 Učitelia/mentori v tanci. Sú dôležití?

Ťažko povedať, čo je dôležité a čo nie. Takisto. ako neviem povedať, či je to dobré alebo zlé. Toto sú pre mňa relatívne pojmy, pretože, čo je dôležité pre mňa, nemusí byť dôležité pre niekoho iného. V mojom ponímaní však tanečný mentori majú a vždy budú mať dôležité miesto v mojom svete. Prišli krízy, pochybnosti, ktoré by som bez týchto ľudí možno nezvládla prekonať, možno by som dnes už netancovala. Učiť sa od životom skúsených ľudí je dar, za ktorý som nesmierne vďačná. Podpora, rešpekt, originalita, zdiľanie, vďačnosť, tvrdá práca, sebadôvera a hlavne pointa, že tanec je v prvom rade o zábave a nie o súťaži. Tomu všetkému rozumiem viac aj vďaka mojim učiteľom a mentorom. Títo učitelia mi pomáhajú nie len v tanci, ale aj v živote, čo si nesmierne vážim.

🗣 Ako pristupuješ k odovzdávaniu svojich tanečných informácií?

Odpoveď znie „share and care“. Nič neskrývam a k výuke sa snažím pristupovať kreatívne. Všetko, čo som nadobudla, sa snažím posúvať ďalej. V ostatnej dobe sa snažím dbať viac aj na spätnú väzbu a načúvať mojim študentom, čo je pre nich dôležité, v čom vidia ich slabé miesta a v čom by sa chceli zlepšiť (technika, základy, kreativita, muzikalita, groove..). Všetko to je o komunikácií a chtíči.

🗣 Kempy a workshopy (ako účastník a lektor) ako to hodnotíš? Je potrebné zúčastňovať sa na nich?

Dnes máme oveľa viacej možností na sebarozvoj a pre mňa ako tanečníka a lektora zohrávajú workshopy dôležitú súčasť môjho tanečného života. Na workshopy chodím už viac než 12 rokov a stále je to pre mňa jedna z najlepších foriem učenia sa. V každom štádiu tanečnej kariéry je na čom pracovať. Keď si človek vypočuje nový a iný pohľad na vec, popri tom si skúsi nové techniky, ktoré možno doteraz nepraktizoval, otvoria sa mu nové možnosti a vystúpi tak zo svojej zóny komfortu. Už niekoľko rokov sama učím ako lektor a som za to vďačná, pretože stretávam mnoho skvelých ľudí, hlavne detí, ktoré ma taktiež inšpirujú a dobíjajú energiou. Je to taká vzájomná výmena. A samozrejme to lektorovi pomáha zarobiť si peniaze, ktoré môže opäť investovať do tanca, alebo využiť na život.

👉 VZŤAHY A SPOLUPRÁCE

🗣 Vzťahy medzi tanečníkmi. Rozumie si tanečná komunita? Čo vie spôsobiť problémy?

Vzťahy sú vo všeobecnosti komplikovaná téma a pri každej práci, kde dochádza ku komunikácii medzi ľuďmi, prichádza aj k stretu rôznych názorov a záujmov. Je to prirodzené. Na medziľudských vzťahoch sa dá predsa vždy pracovať a niečo zlepšovať. Osobne si myslím, že by sme mali pochopiť, že ak niekto momentálne „žiari’“ neznamená to, že my nežiarime tiež. Respektíve, že ten náš čas ešte len príde. Naša tanečná komunita si celkom rozumie, ale niekedy sa asi trošku vytráca rešpekt, podpora iných a prajnosť. Možno to niekto iný bude vnímať inak.

🗣 Ktoré videoprojekty máš za sebou a ako na ne spomínaš?

Od doby, čo sa venujem tancu ich bolo množstvo – či už sa jednalo o tanečné videá, projekty s tanečnými školami, v ktorých pôsobím (LoveDanceSchool, StreetBeatsCrew), videoklipy a spolupráce s rôznymi spevákmi a skupinami (4D, Kali, Tina, Igor Kmeťo, Separ...) alebo točenie reklám (Porche Group, Demänovka, Bank Austria..).

Medzi moje obľúbené projekty patrí natáčanie reklamy v Salzburgu, kde sa do tanečného videa pridali v postprodukcii svetelné efekty. Aktuálne sa veľmi teším na výsledok poslednej spolupráce vo Viedni, kde som nakrúcala reklamu, na ktorej sa podieľal veľmi kreatívny tím ľudí so skvelými nápadmi. Bavila ma kombinácia tanca a odkazu, ktorý je veľmi súčasný + herectva a profesionality.

🗣 Podľa čoho si vyberáš spolupráce?

Späť v čase som sa tešila pomaly z každej spolupráce, na ktorú ma oslovili, ale časom sa človeku formujú nové hodnoty a postoje. Dnes je pre mňa dôležité to, či sa cítim pohodlne v role, ktorú mám v danej spolupráci reprezentovať a či je to v súlade s mojimi hodnotami. Rada si vyberám spolupráce, pri ktorých sa niečo nové naučím. Samozrejme, je dôležité aj to, aby bol človek za svoju prácu adekvátne ohodnotený. Nemyslím tým len finančné ohodnotenie, ale aj celkový prínos spolupráce pre mňa ako osobu.

🗣 Máš nejakú zlú skúsenosť/nevydarenú spoluprácu alebo trapas, ktorý sa ti počas tanca stal?

Keď človek pracuje s ľudmi, vždy sa stretne aj s nejakými problémami a inými názormi. Sama som to zažila, ale vždy sa to dalo vyriešiť. Čo sa trapasov týka, tých veru zopár bolo. Rada spomínam, keď sme ešte s Hip Hop Fakultou vystupovali ako predskokani na koncerte Snoop Dogga a ja som sa zamotala počas show do aparatúry a skoro ju vypojila. Našťastie všetko dobre dopadlo.

🗣 Čo pre teba znamená battle mood?

V minulosti pre mňa znamenal battle mood akýsi chtíč, súťaživosť, zmenu attitude. Dnes po X úspešných a neúspešných battloch pre mňa znamená hlavne nastavenie mysle a tela tak, aby som bola v danej chvíli sama sebou a ukázala to, čo chcem ukázať a to, čo viem. Beriem to tak, že buď vyhrám, alebo sa niečo nové naučím – „I win or I learn.“

👉 VZHĽAD, VZŤAHY A ŽENA V TANCI

🗣 Ako sa staráš o svoj vonkajší výzor?

Vo všeobecnosti mám, ako aj iné ženy, svoje rituály a postupy – typu kaderník, kozmetika, nákupy oblečenia či kostýmov, nechtárka, sauna a bazén, a tiež si rada okrem klasického tréningu zacvíčim jogu alebo nejaký workout. Čím som staršia, tým je pre mňa dôležitejšie to, aby som sa hlavne cítila pohodlne, a preto si často napríklad na battle zoberiem viac alternatív oblečenia. Niekedy zistím, že v daný deň sa vo veľkej mikine necítim dobre a vyberiem z tašky radšej voľné tričko. Priznám sa, že mám rada kvalitu a originalitu.

🗣 Máš nejaké pravidlá, rituály, zásady alebo spôsoby žitia, ktoré nemenne dodržiavaš?

Mám veľa rituálov, ktoré dodržiavam, ale zároveň sa tieto rituály aj časom menia. Snažím sa dbať na sebarozvoj – nie len po tanečnej stránke, ale aj intelektuálnej. Baví ma učiť sa cudzie jazyky, čítať knihy od autorov ako Paulo Coelho, Osho. Rada si nájdem čas aj na meditáciu a pozerám dokumenty o histórii, zvieratách či našej planéte. Zbožňujem horúci kúpeľ, prechádzky s mojím psom a priateľom, trávenie času s mojou veľkou rodinou a vedenie rôznych rozhovorov s priateľmi. Môj vtipný rituál je hlavne to, že odhliadnuc od plnosti žalúdka, keď prídem za rodičmi ku kolotočom, automaticky si dám niečo jesť, lebo predsa od maminky chutí najlepšie. Všetko musí mať svoj balans – takže okrem tanca sa snažím robiť aj iné aktivity a športy.

🗣 Žena a tanec. Vnímaš nejaké výhody alebo ťažkosti oproti opačnému pohlaviu? Čo ty sama riešiš najviac?

Verím, že každá ľudská bytosť má v sebe aj mužskú aj ženskú energiu a je len potrebné vedieť ich trochu ovládať a správne využívať. Druhá vec sú fyzické predispozície. Nemyslím si, že to, že som žena, má nejaké konkrétne výhody a nevýhody oproti mužom. Každá osoba je jedinečná a schopná niečoho iného. Ja napríklad trpím na skoliózu chrbtice a dávno som pochopila, že nie všetky pohyby, ktoré sa mi páčia aj vyzerajú na mne dobre, respektíve že ich zvládnem urobiť. Človek by mal v prvom rade pochopiť svoje telo, možnosti a pracovať s tým, čo má k dispozícii. Hlavne sa neporovnávať.

Emika © Lenka Kandravá Imrichová

🗣 Ako by si mal tanečník zabezpečovať budúcnosť po finančnej stránke?

Odkedy sa venujem finančnému sprostredkovaniu, chápem oveľa viac, aká je dôležitá finančná gramotnosť a poznanie svojich možností. Existuje mnoho prostriedkov a produktov, ktoré človeku uľahčia život a naučia ho k správnemu hospodáreniu s peniazmi. Je dôležité myslieť na to, že pokiaľ sa živí niekto len tancom a zranil by sa, ľahko príde o svoje živobytie. Preto by mal mať minimálne pokryté riziko životnou poistkou. Taktiež je dôležité naučiť sa, ako sporiť a vytvoriť si krátkodobú, strednodobú aj dlhodobú rezervu. Sama sa tomu učím a pracujem na tom. Myslím si, že to je cesta k väčšej spokojnosti v budúcnosti a menšiemu stresu.

🗣 5 najobľúbenejších akcii, ktoré si zažila? Prečo?

SDK Europe bol môj najobľúbenejší týždeň v roku, pretože sa tam zišiel pomaly celý svet, nabrala som tam množstvo skúsenosti, spoznala veľa tanečníkov a zažila top party. Ďalej sa vždy rada vrátim na akciu, ako The Legits Blast . Primárne to bola akcia hlavne pre b-boys a b-girls, ale uplynulé roky dostali priestor aj iné streetdancové štýly. Hudba, battles, party, koncerty a vždy nabombený lineup. The Week v Taliansku sa taktiež stal mojou každoročnou zastávkou. Kombinácia hudby, tanca, mora, talianskej kuchyne, párty pri bazéne, či na jachte a nabombené workshopy a battles. Trošku z iného súdka, ale jednoznačne sem patrí aj Project Soul, ktorý ma hrozne baví svojím konceptom. Prináša našu rozmanitú streetdancovú kultúru do divadla s čarovnou atmosférou. Dlho som akciu navštevovala ako divák a minulý rok som sa mohla zúčastniť aj ako artist, keď sme s jednou s mojich top inšpirácii – Endrewstylom – vytvorili choreo prepletenú príbehom: výlet do Amazonky. Je to moja srdcovka. Musím tiež spomenúť skvelé battles (domáce či zahraničné) ako napríklad Flavourama, SlovakGold, SurpriseBattle, SaveTheDiera, Feel It, House Meeting, Who is Who a mnoho ďalších.