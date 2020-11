Tanečný rozhovor mesiaca: Simon Šinka | Ako to ten chlapec robí?

Simon : „Ahoj som Simon, mám čerstvých 18 a žijem v Bratislave. S tancom som začal v deviatich a približne tri roky sa intenzívne venujem choreografiám. Za tancom veľmi rád cestujem do zahraničia, kde spoznávam ostatné kultúry. Vždy sa snažím robiť nové veci, ktoré nikto nerobí – aspoň nie na našej scéne. Niečo špeciálnejšie, čo sa tu len tak nevidí, či už ide o videá, vizuály alebo samotné choreografie. Som veľký detailista a do všetkého musím ísť vždy na 100% – inak to pre mňa nemá význam.“

👉 ZAČIATKY A MIESTO NA SCÉNE

🗣 Kto ťa v tanci formoval/formuje?

Osem rokov mojej tanečnej cesty som pôsobil v jednej skupine. V S3T KIDZ som začal a dlhé roky ma formovala, až kým som v 13 začal učiť ja. Dodnes som veľmi vďačný za túto príležitosť. U nás je to možno trochu priskorý vek, no v Amerike začínajú vyučovať aj od deviatich. Práve tu mi ukázali, že musím cestovať po workshopoch a tie ma budú posúvať ďalej. Uplynulé roky ma teda formujú rôzni zahraničí lektori. Momentálne sa učím množstvo online tutoriálov a live classov. Najnovšie som vo virtuálnom programe skupiny z Los Angeles – The Lab, s ktorou mám pravidelné tréningy v noci cez zoom. Snažím sa stále prispôsobovať podmienkam aktuálnej situácii a hľadať možnosti, ako na sebe stále viac a viac makať.

🗣 Ako by si momentálne opísal svoj status tanečníka na slovenskej scéne?

Som na našej scéne jeden z mála tanečníkov a hlavne lektorov, ktorí sa venujú choreo a aj ho vyučujú. Som jeden zo zakladateľov komunitnej tanečnej stránky @iamchoreoskcz, vďaka ktorej môžeme organizovať Choreo Intensive. Sú to intenzívne workshopy pre rozvoj choreo komunity na Slovensku. Chcem spájať ľudí a vytvoriť silnú komunitu. Začal som natáčať konceptové videá s choreografiami a taktiež točím videá z mojich open classov. Som rád, že dnes s tým začínajú aj ďalší. V zahraničí je to dlho úplným normálom a tu by to nemalo chýbať.

👉 OSOBNOSŤ, CHARAKTER, TAJNOSTI

🗣 Nedávno si vstúpil do dospelosti. Zmenilo sa s tým u teba niečo?

Ťažko sa to vysvetľuje, ale mám pocit, že do dospelosti som vstúpil už dávno. Vek je len číslo a to, že sa od jedného dňa zvýšilo, ma nezmenilo ako človeka. Možno ma ľudia vnímajú inak, pretože je tam to číslo 18. Očakávajú, že budem možno vyzretejší, ale v podstate dospievam každým jedným dňom.

🗣 Vyjadruješ svoj charakter aj oblečením? Čo je pre teba typické a v čom sa dobre cítiš?

Každý z nás vyjadrujeme pocity prostredníctvom módy. Rovnako aj ja sa obliekam podľa toho, ako sa momentálne cítim. Myslím si, že celkovo je pre našu „street“ komunitu typické mať na sebe niečo väčšie a nie obtiahnuté. Čím sa však odlišujem od ostatných, sú určite farby. Vždy ich musím mať na sebe veľa a pestrých. Rád ozvláštňujem svoje fity niečim špeciálnym. Určite mám najčastejšie na hlavne nejaký farebný klobúčik, hah. Okrem toho sú to ale duragy, šatky a nikdy nevyjdem z domu bez nejakých šperkov – náhrdelníky, retiazky, náušnice, prstene, gumičky a podobne.

Simon Šinka © @aninanguyen

🗣 Mal si niekedy o sebe pochybnosti, či konáš správne?

Veľmi často sa mi to deje. Verím v svoje rozhodnutia, no ak ide o niečo nové, niekedy si jednoducho nie som istý. Avšak mám okolo seba úžasných ľudí, s ktorými sa vždy viem poradiť. Tí ma vždy usmernia a presvedčia o tom, že konám správne.

👉 OKOLIE A PODPORA

Myslím si, že prvá vec, čo ma odlišuje od ostatných v mojom veku, je, že už dlho viem, čo chcem. Simon Šinka

🗣 Porovnanie s tvojimi rovesníkmi. Aká je tvoja generácia a čo robíš inak?

Mám svoj cieľ a za tým si idem. Je to moja priorita číslo jeden a nič ma pred tým nedokáže zastaviť. Moja generácia sa snaží častokrát dosiahnúť úspech tou najjednoduchšou možnou cestou. Nemyslím si, že to je správne. Pre mňa je to hlavne o makaní, progrese a disciplíne.

🗣 Cítiš od tvojich kamošov a rodiny podporu a zázemie? Chápu, čo robíš?

Rodičia ma vždy chápali. Moja mama dokonca ako mladá tancovala hip-hop. Dotiahla to až do klipu Ibiho Majgu, hahah. Vždy ma podporovali, možno im trvalo dlhšie si zvyknúť na to, že to myslím s tancom až tak vážne. Kamoši, ktorí sú moja rodina tiež, vo mňa od začiatku verili. Veľmi mi pomáhajú a neviem si predstaviť z ich strany väčšiu oporu. Bez kamošov nie som na open classoch, na tréningoch a na nakrúcaniach. Vždy sú tam so mnou. Sme jeden tím.

🗣 Čo by si chcel, aby o tebe ľudia vedeli?

Hahah, dobrá otázka. Možno to príde niekomu zvláštne, no je to náš rituál. Myslím, že nám to naozaj pomáha, dodáva energiu a motiváciu do celého procesu točenia. Vždy pred začiatkom natáčania sa pochytáme všetci za ruky, zatvoríme oči a prednášam moju typickú reč o tom, ako všetko zvládneme a podobné motivačné frázičky, haha 😀.

👉 REAKCIE A PRÁCA NA VIDEÁCH

🗣 Ktoré reakcie ťa najviac (k tvojej práci) vedia vytočiť a druhé ťa naopak tešia?

Úprimne najviac ma dokáže vytočiť, keď celé týždne makáme na videu, dávam do toho svoju energiu, kreativitu, čas, peniaze a Instagram mi to zablokuje, pre to, že to nejakí ľudia zámerne nahlásia. Nerozumiem tomuto spôsobu kritiky. Ak chcú vyjadriť svoj názor a poradiť mi, veľmi si budem vážiť ich kritiku. Ak sa nechcú pozerať, tak nech pokojne odídu z môjho profilu. Nemusia však blokovať prístup k mojej práci iným divákom, ktorí ju dokážu oceniť.

Naopak, dokáže ma naozaj potešiť, keď ľudia cestujú za mojimi lekciami a ja môžem cestovať za nimi prostredníctvom našich Choreo intensivov, workshopov a campov. Cítim, že ich cez moje choreografie spájam a v týchto momentoch viem, že to, čo robím, má zmysel. Práve keď tancujú spolu na mojich classoch, kde je jedno, z akej časti Slovenska si a do akej tanečnej skupiny patríš. Samozrejme ma veľmi dokážu posunúť a podporiť všetky správy a feedback, ktorý dostávam. Neskutočne si to vážim a ťahá ma to vpred.

🗣 Ak by si mohol vytvoriť video bez limitovaného budgetu s neobmedzenými možnosťami – ako by vyzeralo a kto by tam účinkoval?

Nakrúcali by sme na letisku. Tancovali by sme na pristávacej dráhe a okolo nás by chodili lietadlá. Obsadenie by spočívalo z celej choreo scény v LA. Choreografovali by ho Sienna Lalau a Parris Goebel.

🗣 Čo všetko sa skrýva za jedným videom?

Na začiatok je dôležité povedať, že samotný proces nakrúcania je asi len 1/3 z výsledku videa. Najdôležitejšie je si vôbec urobiť predstavu. Výber hudby, správneho priestoru a outfitov zapadajúcich do konceptu. Nasleduje tvorba choreografie a dlhé hodiny tréningu. Nacvičujeme naozaj dlho a všetko drilujeme do posledného detailu. Tým, že ide o video, choreografia musí byť napasovaná do daného priestoru a prepojená s pohybom kamery. Čas natáčania záleží od dĺžky a typu videa. Napríklad posledné sme točili osem hodín. Nesmie nám chýbať 100% sústredenie. Po procese samotného nakrúcania sa začína posledná a opäť veľmi dôležitá časť, a tou je postprodukcia. Výber záberov, strih, dofarbovanie. Všetko veľmi ovplyvňuje finálny výsledok videa. Poslednou bodkou za výsledkom je promo a to, akou formou sa dostane divák k videu.

👉 CHOREO SVET

🗣 Opíš nám tvoj open class.

Na začiatku, ešte pred krátkou rozcvičkou, poviem v krátkosti o open classe, ako to bude prebiehať a niečo málo o choreo, ktorú budem učiť. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď prídem na workshop a rovno sa ide tancovať bez toho, aby som vedel, čo sa ide diať, bývam stratený. Po maximálne trojminútovom roztancovaní začínam učiť choreo postupne od začiatku a pomaly. Ideme od toho najpomalšieho tempa – až po full tempo na hudbu. Takto sa po častiach naučíme celú choreo až do konca. Na záver classu spolu tancujeme. Rozdelíme sa do skupín a každý ukazuje svoj spôsob, ako moju choreo zatancuje. Samozrejme nejde len o choreo, ale aj o freestyle a celkovo celý performance. Všetko zachytávame na kameru. Navzájom sa podporujeme a energia na konci je vždy neskutočne crazy. Neskôr sa musíme vždy upokojiť, lebo cez krik nepočujeme hudbu, hahah. Po classe dostanú všetci videá na mail v plnej kvalite a počas celej lekcie sa natáča a fotí na foťák, takže všetci majú všetko pekne zdokumentované, hihi.

🗣 Vymenil by si freestyle (battle svet) za choreo? Ako by si ich porovnal?

Určite by som tieto dva svety nemenil, neporovnával a nestaval proti sebe. To, že som „choreo tanečník” neznamená, že neznášam freestyle. Je v našom svete veľmi dôležitý, podľa môjho názoru rovnako, ako choreografia v battle svete. Veľmi rád freestylujem a milujem byť divákom na battle. Vždy pozorne sledujem, alebo si natáčam a odchádzam domov s obrovskou inšpiráciou v sebe, ktorú neskôr prenesiem do choreo. Všetkých tanečníkov z battle scény neskutočne obdivujem a myslím, že by si obdiv od freestylerov zaslúžili aj choreo tanečníci. Tieto svety netreba rozdeľovať, ale spájať, nehľadať rozdiely, ale spoločné znaky. Neodcudzovať, ale chápať.

Simon Šinka © @iamridib

🗣 Je tanec tvoje budúce povolanie, alebo sa vidíš aj v niečom inom?

Už od svojich 13-14 rokov makám naplno, aby sa mi raz splnil môj najväčší sen. Živiť sa tancom. Chcel by som cestovať po zahraničných campoch a workshopoch, inšpirovať ľudí a chcem dokázať to, aby moje choreografie tancovali po celom svete. Či v niečom inom? Som tanečník, ale som umelec. Okrem tanca editujem, produkujem videá, strihám hudbu a mnoho ďalších činností okolo. Všetko je to však v podstate spojené s tancom.

👉 SOCIÁLNE SIETE A TOP 3 VIDEÁ

🗣 Ako spravuješ svoje sociálne siete? Si na nich sám sebou?

Sociálnym sieťam venujem naozaj veľa môjho času. Na jednej strane to nie je dobré, ale na druhej strane to beriem ako jednu z mojich povinností. Je to moja vizitka, moje CV a všetky ponuky komunikujem práve cez Instagram. Myslím, že som sám sebou – alebo sa o to aspoň snažím, ale využívam ho hlavne po profesionálnej tanečnej stránke.

🗣 3 najobľúbenejšie videá. Prečo?

Shay Latukolan - Kakamoe freestyle

Tu vidieť, ako dobre pracuje pohyb kamery s choreografiou a tým, ako sa tanečníci pohybujú. Tie presuny medzi jednotlivými časťami sú strašne smooth, wow! Taktiež milujem celý koncept a vibe ulice, ktorý často využívam vo videách aj ja.

Ian Eastwood - Blessed

Veľmi sa mi páči, ako je choreografia zasadená do priestoru. Všetky postavenia tanečníkov dávajú zmysel a zároveň sú všetky pohyby tak plynulé a presné, že mi pri tom spojení hudby a silnej emócie nabiehajú zimomriavky.

The Carters - Apeshit

Toto je trochu z inej kategórie. Musím ho však spomenúť. Tanečníci ako hýbajúce sa objekty v obrovských miestnostiach parížskeho múzea. Veľmi kreatívne a originálne využitie choreografie a tanečníkov v takomto priestore a koncepte video klipu.