Spoznaj profesionálny tím League of Legends Sinners

Nie je to len Counter-Strike: Global Offensive sekcia, ktorá spadá pod krídla tímu Sinners . Jedna z najzaujímavejších a zároveň aj najúspešnejších organizácii nemohla pri svojom zrode vynechať ani tak populárnu hru, akou je League of Legends. My sme chceli o aktuálnej LoL súpiske vedieť viac, tak sme zostavu hráčov Wysek (Jungle) , Vasked (Support) , PiOk (AD Carry) , Garp (Top) , ordno (Mid) a coacha Worryho vyspovedali.

Čo prináša profesionálne hranie League of Legends?

Ako vyzeral ich bežný deň predtým a ako dnes?

Či niečo museli kvôli hraniu obetovať

Ako prebieha bootcamp tímu a aké majú ciele?

Zahraničný hráč v CZ/SK tíme? Žiaden problém!

Názory a tipy od samotných hráčov

❓ Väčšina z vás hrala pred Sinners len v domácich tímoch. Teraz ste súčasťou profesionálnej orgnizácie. Čo to pre vás znamená?

Garp: „Jelikož jsem už hrál v zahraničních profesionálních týmech, tak to pro mě zase taková velká změna není. Zatím mě Sinners velice překvapili. Jejich přístup k hráčům je velmi profesionální a snaží se poskytnout co nejlepší podmínky pro náš tým. To je asi jediná změna, které jsem si zatím všiml.“

Wysek: „Znamená to pre mňa veľa. Mám veľa priestoru na súťaženie v profesionálnej lige najvyšších štandardov medzi najlepšími hráčmi v Európe.“

Ordno: „Všichni z týmu už předtím měli profesionální kontrakt, takže se toho z pohledu reprezentace moc nezměnilo.“

PiOk: „Byť súčasťou profesionálnej organizácie znamená premňa príležitosť posúnuť sa ďalej z osobného, ale aj herného hľadiska. Som rád, že môžem reprezentovať SINNERS.“

Vasked: „Je pravda, že jsem zatím měl možnost působit jen na domácí scéně, ale již v minulosti jsem působil v eSubě. Po eSubě hned přišli Sinners. Takže se mezi profesionálními organizacemi pohybuji již delší dobu.“

❓Ako vyzeral váš bežný deň predtým a ako vyzerá teraz?

Garp: „Jsem student střední školy, takže moje dopoledne je plné školy. Odpoledne většinou hraju solo Q, někdy zajdu ven, pokud je to možné. Chodím také se psem na procházky. K večermu máme buď scrimy nebo individuální trénink. Na bootcampu je to prakticky stejné. Vstanu brzo ráno a dopoledne mám online hodiny. Okolo 15:00 nám začíná scrim, většinou pět her a po scrimu máme review. S klukama společně jíme a koukáme na ostatní ligy, například LEC. Někdy se jdeme projít, ať pořád nejsme jen v gaming roomce.“

Wysek: „Nezmenil sa mi moc. Vždy som sa pripravoval tak, aby som čo bol najlepším profesionálnym hráčom v League of Legends. Bol to teda môj hlavný cieľ, ale keďže viem, že to nemôže byť v mojom živote to jediné, študujem IT. Sústredím sa teraz na dokončenie tretieho ročníka, trénujem, koľko môžem v soloq, scrimoch a snažím sa ostať v dobrej psychickej a fyzickej kondícii.“

Ordno: „Úplně stejné, nemám život 😄.“

PiOk: „Môj bežný deň sa veľmi nezmenil v porovnaní s tým, aký bol pred príchodom do SINNERS. Beriem túto priležitosť zodpovedne, takže sa snažím trénovať každý deň a chodiť do gymu, aj keď situácia s covidom mi to teraz neumožňuje.“

Vasked: „Jak už jsem říkal – v profesionálních organizacích se nějaký ten čas pohybuju. Takže to můj den nijak nezměnilo.“

Nikdo si jen tak nemůže říct, že bude profesionální hráč a nic pro to neudělá. Ordno

Sinners - League of Legends (Garp, Wysek, Ordno) © Sinners

❓ Výhody profesionálneho hrania hier sú asi každému jasné. No stretol sa niekto z vás aj s niečím negatívnym, resp. musel niečo kvôli hraniu obetovať?

Ordno: „Hráč musí obětovat často hodně volného času, hlavně v době, kdy ještě chodí do školy. Nikdo si jen tak nemůže říct, že bude profesionální hráč a nic pro to neudělá. Každý do té hry musí nacpat většinu volného času, co má, aby byl nejlepší.“

Piok: „Jediná negatívna vec je len to, že to je žrút času. Keď chce byť niekto najlepší, tak hraním zabije najviac času.“

❓ Ako prebieha bootcamp profesionálneho League of Legends tímu?

Worry: „Čuuuuuuuus, bootcamp probíhal podle plánů. Jelikož jsme ho ale měli naplánovaný poměrně natěstno se začátkem ligy, tak jsme na začátku neměli dostatečný practice před prvními zápasy. Momentálně pracujeme na týmové synergii a strategiích, takže každá další hra už bude jen lepší.“

❓ Worry, aké sú vaše najbližšie aj dlhodobé ciele a ako vás v tom organizácia podporuje?

Worry: „Co se týče nejbližších cílů, tak je to vždy další ligový zápas, který jdeme vyhrát a ruku v ruce i vyhrát celou ligu. Dlouhodobě se chceme probojovat do EU Masters, udělat si jméno v Evropě a být schopni trénovat s nejlepšími evropskými týmy. Samozřejmě, s lepším tréninkem se potom budou dostavovat lepší a lepší výsledky.“

❓Wysek, si jediným zahraničným hráčom. Ako si sa do tímu dostal a ako si rozumieš s CZ/SK kolegami?

Wysek: „Som kamarát s piokom a v podstate sme spolu zvykli hrať často duo, no a raz sa ma spýtal, či s ním nechcem hrať za tím v hitpointcz (súťaži). Vedel, že mojím cieľom byť v eum (European Masters), tak povedal, že máme veľkú šancu sa tam prebojovať. Tak som tu. A keď ide o komunikáciu, prebieha v angličtine a niekedy v kombinácii češtiny s poľštinou.“

❓ Ešte jedna otázka pre teba, Wysek. Ako môžu Jungleri zlepšiť svoju hru? Čo by mali a naopak nemali robiť?

Wysek: „Najjednoduchší tip pre junglera je správna kontrola mini mapy. Zistil som, že pre mnohých hráčov, s ktorými som hral, alebo ktorých som koučoval, je problémom win condition alebo vyhrávanie na linkách. Pomôže to countrovať jungling a ukončiť hru rýchlejšie.“

❓ Ordno, ako sa ty pozeráš na hru hráča top úrovne, Fakera? Prípadne obľubuješ nejakého iného Midlanera a páči sa ti jeho hra?

Ordno: „Faker přináší do hry nespočet zkušeností, ale myslím si, že poslední dobou už není tak dominantní, jak býval. Midaři, kteří jsou momentálně nejlepší, jsou Chovy, Caps, Knight a Showmaker. Všichni čtyři jsou neskutečně talentovaní a ostatní hráči, včetně mě, se snaží učit podle jejich gameplaye.“

❓ Garp, PiOk, aký individuálny tréning by ste poradili hráčom, ktorí sa chcú zlepšiť, prípadne sa ukázať a dostať tak do lepšieho tímu?

Garp: „Pokud se někdo chce zlepšit, tak doporučuji především hrát solo Q a po každé hře si říct, co jsem v té hře mohl udělat líp. Dát si review po každé hře, koukat na youtube videa a streamy top hráčů, snažit se pochopit, co a proč zrovna v té chvíli udělali. Taky je hodně důležité, aby je ta hra bavila a aby ji nehráli jen kvůli tomu, že se nudí.

Hrať maximálne 3-4 hry denne, po každej prehre si dať pauzu na 5-10 minút... Piok

PiOk: „Určite by som poradil hrať maximálne tri-štyri hry denne; po každej prehre si dať pauzu na päť-desať minút, aby ste vychladli a nešli do hry so zlým pocitom; po každej hre si pozrieť replay a pozrieť sa na early game, poprípade na každú smrť v hre a či sa jej dalo predísť. Dostať sa do lepšieho tímu záleží od ela a od kontaktov. Čím vyššie elo (rating), tým väčšia šanca sa dostať do lepšieho tímu.“

❓ Vasked, máš tipy pre Supportov, ako by mohli zlepšiť svoju Early Game?

Vasked: „Každý, kdo to myslí s lolkem aspoň trochu vážně, by se měl ze začátku zaměřit maximálně na tři hrdiny a ty pořád točit dokola, aby znal každý detail svýho champa a věděl, co si může dovolit.“

