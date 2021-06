Anton Palzer: Zo skialpového vrcholu rovno do tímu s Petrom Saganom

THE RED BULLETIN: V 28 rokoch si sa rozhodol zmeniť kariéru a prejsť do sveta profesionálnej cyklistiky. Je to bláznivý nápad alebo totálna šialenosť?

THE RED BULLETIN: V 28 rokoch si sa rozhodol zmeniť kariéru a prejsť do sveta profesionálnej cyklistiky. Je to bláznivý nápad alebo totálna šialenosť?

THE RED BULLETIN: V 28 rokoch si sa rozhodol zmeniť kariéru a prejsť do sveta profesionálnej cyklistiky. Je to bláznivý nápad alebo totálna šialenosť?

Nazval by som to skôr veľmi odvážnym nápadom. Nikto nemôže tušiť, do akej miery budem úspešný, ale ja pevne verím, že človek nemôže rásť, kým nevystúpi zo svojej komfortnej zóny.

ANTON PALZER: Nazval by som to skôr veľmi odvážnym nápadom. Nikto nemôže tušiť, do akej miery budem úspešný, ale ja pevne verím, že človek nemôže rásť, kým nevystúpi zo svojej komfortnej zóny.

ANTON PALZER: Nazval by som to skôr veľmi odvážnym nápadom. Nikto nemôže tušiť, do akej miery budem úspešný, ale ja pevne verím, že človek nemôže rásť, kým nevystúpi zo svojej komfortnej zóny.