. Tento výkon dostal vojaka špeciálnych jednotiek (prvého Gurkhu, ktorý sa prepracoval do UK Special Boat Service) do centra pozornosti.

Keď sa vrhneš na misiu takýchto rozmerov, Purja hovorí, že musíš mať dôvod, prečo to robíš. „Keby som chcel iba zlomiť rekord, poviem, že ten pôvodný predstavuje takmer osem rokov, ja to urobím za sedem. Ja som sa však nesnažil byť najlepším – chcel som svetu ukázať, čo je ľudsky možné, keď si nastavíš myseľ a vložíš do toho dušu aj srdce. A chcel som, aby sa hovorilo o nepálskych horolezcoch. Počas uplynulých 100 rokov sme boli v ústraní, ale lezenie po horách vo vysokých výškach a osemtisícovky, to je naše prostredie. Cítil som, že s tým niečo musím urobiť. To mi dodávalo energiu.“