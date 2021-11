Jesse Marsch je výnimočný futbalový tréner a nie je to len preto, že pochádza z amerického štátu Wisconsin. Teda z miesta, kde má „soccer“ oveľa menšiu históriu ako basketbal či ľadový hokej.

V MLS trávil 14 sezón a vyhral tri ligové tituly. V roku 2010 prešiel k americkej reprezentácii, kde sa stal asistentom hlavného kouča. Nasledovalo pôsobenie v Montreale Impact, po ktorom prišiel jeho najväčší kariérny prelom – stal sa hlavným kormidelníkom New Yorku Red Bulls. V prvom ročníku stanovil klubový rekord s 18 víťazstvami a získal ocenenie pre najlepšieho trénera roka MLS.

V roku 2018 urobil obrovský krok do neznáma. Presťahoval sa do Európy, kde strávil rok ako asistent trénera Ralfa Rangnicka v RB Lipsku. A potom? Pozícia hlavného kormidelníka FC Red Bull Salzburgu. Tím pod vedením Marscha vyhral dva rakúske tituly a získal si renomé v Lige majstrov vďaka atraktívnemu poňatiu hry. Pred sezónou 2021/2022 však prišlo volanie, ktorému sa nedalo odolať: Ozval sa vicemajster Bundesligy – RB Lipsko.

