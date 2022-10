„Keď sme tvorili trasu, kopali sme od skorého rána do noci. Bola to náročná práca, ktorá mi pomohla doceniť to, čím si prechádzal môj prastarký. Bolo šialené si uvedomiť, že niektorí členovia rodiny na tomto mieste pracovali a ja som tu teraz bol na biku počas filmovania.“

Ísť osamote do hĺbky, pod povrch do zachovanej oblasti samotnej bane, kvôli natočeniu intro záberov, bolo pre Thomasa emotívnym zážitkom. V tom momente sa cítil k svojmu prastarému otcovi bližšie ako kedykoľvek predtým.

Bez stavebných prác by to nešlo

Po tom, čo si prezrel lokalitu a vedel, čo chce vybudovať v rámci svojej trasy, potreboval Genon jediné: premietnuť to do reality. Dal dokopy pár kamarátov, ktorí mu pomohli kopať a doladiť prekážky, ktoré mal v pláne v jazdiť.

„Urobili sme, čo bolo v našich silách, aby sme do lajny nastavali toľko vecí, koľko sa len dalo,“ spomína. „Bola to doslova misia.“

Po 10 dňoch diskusií o tom, ako by mali byť využité niektoré sekcie a ako by mali vyzerať konkrétne triky, bol Genon pripravený nasadnúť na bike. A práve svojou čistou jazdou dal zvyšku crew vedieť, že lajnu postavili na výbornú a všetko išlo, ako malo.

„Jazdiť box transfer bolo naozaj cool, pretože naň ideš veľmi rýchlo a niet cesty späť,“ hovorí Genon so smiechom. „Počas prvých pokusov sme mali pocit, že pri dopade a step-downe strácame rýchlosť, čo bol problém a nebolo by príjemné tam spadnúť. Bolo zábavné to skúšať a naozaj som si užil jazdiť túto prekážku.“

Jeho najobľúbenejšou časťou sa stal takzvaný aerial transfer. „Je to bližšie tomu, čo rád jazdím. Ide o zvláštny trasfer, pri ktorom musíš zistiť, ako sa točiť – na niečom tak veľkom som sa ešte nikdy netočil. Dopadnúť to takto perfektne bol krásny pocit.“

