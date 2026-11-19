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Lezenie
Prerúčkovať most po 600 hrazdách? Thomas van Tonder stanovil nový rekord
Vo výške 216 metrov nad riekou sa Thomas van Tonder pustil do nevídanej výzvy: prejsť najvyšší most v Afrike po 600 hrazdách. Vo vzduchu vysel viac ako 45 minúť!
Juhoafrický majster sveta v pretekoch s prekážkami Thomas van Tonder úspešne prekonal most Bloukrans pomocou 600 hrazd zavesených na jeho oblúkovej konštrukcii. Zdolanie tejto unikátnej trasy mu trvalo presne 47 minút a 37 sekúnd.
Túto výzvu úspešne zvládol 26. októbra. Prešiel približne 280 metrov po hrazdovom rebríku vo výške 216 metrov nad riekou. K tomu pridaj stúpanie pod uhlom 45 stupňov na vrchol oblúka a zostup smerom dole na druhej strane mosta. To všetko len za pomoci rúk a na najdlhšej sústave hrázd, aká bola kedy postavená.
01
Red Bull Bridge Bars v skratke
- Športovec: Thomas van Tonder
- Miesto: Most Bloukrans, Južná Afrika
- Výzva: Prejsť oblúk mosta po hrazdách, len s pomocou rúk
- Počet hrazd: 600
- Vzdialenosť: približne 280 metrov
- Maximálna výška: 216 metrov
- Najstrmší sklon: 45°
- Čas: 47 minút 37 sekúnd
Aj keď bola táto výzva na prvý pohľad náročná, van Tonder priznal, že k Bloukrans pristúpil možno až s príliš veľkým sebavedomím. Most ho rýchlo posadil na zadok.
„Dokonca by som povedal, že ma most do istej miery pokoril,“ hovorí. „Prišiel som sem príliš sebavedomý a možno až trochu namyslený. Ten sklon ma hneď vrátil do reality.“
Od van Tondera je to celkom silné vyhlásenie, pretože je svetovým šampiónom v pretekoch s prekážovými dráhami. Vyliezol 90 metrov po voľne visiacom lane a stanovil Guinnessov svetový rekord. Držať sa a nepustiť je v podstate jeho každodenná práca. Most ho však aj napriek týmto úspechom prinútil tvrdo bojovať o každý úchop, o každý meter.
„Práve som si splnil jeden zo svojich najväčších snov a cieľov za uplynulé dva roky,“ povedal v cieli. „Som za to všetko vďačný. Dostali sme sa na druhú stranu.“
Nižšie si môžeš pozrieť ako Thomas van Tonder celú výzvu zvládol:
02
Most mu dlho nedal spávať
Keď pod mostom van Tonder stál prvýkrát, oblúk vyzeral oveľa väčší ako na kamerových záberoch. „Bolo to ako stáť na úpätí vysokej budovy,“ povedal. „Pomyslel som si: ‚Na čo sme sa to dali?‘“
Mohol si zvoliť ľahšiu trasu. Napríklad priamy úsek hrazdy cez vrchol. Vybral si však oblúk, pretože si nebol istý, či to zvládne. „V žiadnom prípade to nie je niečo, o čom viem, že to dokážem,“ povedal pred pokusom, „to však znamená, že je to pre mňa tá správna výzva.“
Keď skúšal šplhať po naklonených hrazdách prvýkrát doma, zvládol asi šesť metrov. O šesť mesiacov neskôr, po vybudovaní tréningovej dráhy na úpätí hory, zápale šliach a mnohých odreninách, stál pred skutočným oblúkom.
03
Náročné lezenie
Thomas začal o 10:21 miestneho času, za slabého vánku. Celý tím spoločne zadržal dych. „Zostáva už len prekonať hrazdy,“ povedal.
Most sa otvára tým najstrmším úsekom. Prvá sekcia s uhlom 45° je tak strmá, že nie je možné pozerať sa dopredu. Musel sa otočiť chrbtom k hrazdám, vytiahnuť sa hore a siahnuť po ďalšej, znova a znova, zatiaľ čo most sa stále dvíhal vyššie.
Proste sa držať hrazdy a posúvať sa po malých úsekoch
Počasie vyzeralo hrozivo. Jeho tepová frekvencia už dosiahla 150 a po piatich minútach to cítil v rukách. O 10:34 to už hovoril nahlas. „Ruky na tom nie sú najlepšie.“
Vedel, že stúpanie bude tá najťažšia časť. Napriek tomu bolo ešte dlhšie, než si predstavoval. „Bolo to dvakrát toľko, ako som očakával,“ povedal. „Simulovali sme to a trénovali sme, koľko sme mohli, ale nič sa nedá porovnať s tým neustálym namáhaním, ktoré tento sklon kladie na tú istú svalovú skupinu.“
„To bola hlavná úloha,“ poznamenal neskôr. „Proste sa držať hrazdy a posúvať sa po malých úsekoch.“
04
Najťažšia časť bola psychická výzva
Na vrchole sa oblúk vyrovnával, ťažkosti však pretrvávali a Thomas musel zmeniť taktiku.
„Povedal by som, že to bola pre mňa psychicky najnáročnejšia časť,“ priblížil van Tonder. „Keď som vstupoval do strednej časti, bol som unavenejší, než som očakával. Bolo pre mňa naozaj ťažké nájsť akýkoľvek rytmus. Ruky skrátka nerobili to, čo som si myslel, že budú schopné robiť. Už len udržať dlane zovreté bolo veľmi náročné.“
Bol tam jeden úsek, kde sa mohol rozhojdať a preskakovať hrazdy v tradičnejšom rytme, ako to pozná z monkey bars. Ale ani tam mu menšie hrazdy neumožňovali poriadny rozbeh.
Pohľad dopredu to ešte zhoršil. „Keď sa pozrieš na cieľ, je ďaleko a medzi tebou a ním je množstvo hrázd,“ priznal. „Zdalo sa to nemožné.“
Musel som sa dostať späť hore a chytiť sa za ruky, ale nebol som si istý, či ma unesú
Tak prestal hľadieť na cieľ. Rozdelil si trasu na malé úseky a cez vysielačku oznamoval Richardovi Lievaartovi, vedúcemu pre stavbu a bezpečnosť projektu, na ktorý bod sa zameriava ďalej. „Nie že by to bolo ľahšie,“ povedal, „ale psychicky to bolo zvládnuteľnejšie.“
Približne uprostred trasy mu telo začalo vysielať varovné signály. „Boli tam jednoznačné momenty, keď som sa zavesil hore nohami, hlava mi začala akoby pulzovať a vedel som, že sa musím otočiť späť,“ povedal. „Pretože keby som tak zostal, omdlel by som.“
Problémom boli jeho ruky. „Musel som sa dostať späť hore a chytiť sa za ruky, ale nebol som si istý, či ma unesú.“ Vtedy bolo treba spoľahnúť sa na sebavedomie. „Skrátka som veril, že to zvládnu,“ dodal, „a zvládli to.“
05
Každá hrazda sa stala bojom
Pri zostupovaní hrali rolu gravitácia a zrýchlenie, van Tonder musel robiť presný opak. Spomaliť. Chytiť sa každej hrazdy. Nedovoliť, aby mu rýchly pohyb zodral ruky. Cesta dole zrkadlila výstup. Začínala ako rovina a v cieli sa bol sklon 45°.
„Hneď, ako som začal klesať, dostal som sa do trochu lepšieho rytmu,“ uviedol. „Ale opäť, únava bola oveľa väčšia než som očakával.“
Pochybnosti ho neopúšťali. „Od polovice až do konca som si nebol istý, či to skutočne zvládnem,“ priznal. „Bolo veľa momentov, kedy som bol na hrane toho, či dokážem urobiť ďalší krok. Rozhodne to nebolo isté.“
Kedy teda začal veriť, že to vyjde?
„Pravdepodobne na posledných 40 metroch,“ hovorí. Zhruba v poslednej štvrtine, keď ďalším úsekom mosta, na ktorý mieril, bol už samotný cieľ. Vtedy si po prvýkrát dovolil pomyslieť si, že to skutočne dokáže.
„Zvyšok bol boj.“
Na posledných 20 metroch sa mu v hlave neustále opakovala jedna myšlienka. „Hlas v mojej hlave mi neustále opakoval: ‚Daj si záležať, daj si záležať, daj si záležať, daj si záležať pri každej jednej hrazde,“ povedal. „Tak veľmi som sa bál, že mi skĺzne ruka alebo nastane nejaká chybička a miniem hrazdu. Na posledný úsek som bol nesmierne sústredený, pretože moje telo bolo úplne vyčerpané.“
06
Cena za prekonanie
Jeho ruky hovorili za všetko. Páska na prstoch bola úplne roztrhaná.
Vydržali lepšie, než aké mal obavy. „Mám pocit, že som sa príliš pripravoval na to, že budú zničené, a to ma v istom zmysle zachránilo,“ povedal. Dlane, o ktorých predpokladal, že sa zoderú, boli „prekvapivo v poriadku“.
„Aspoň ich teraz môžem znova zovrieť,“ povedal. „Áno, bolia.“
07
Tím, ktorý stojí za týmto úspechom
Van Tonder sa na most nepustil sám a neváha to povedať.
Most si stanovil vlastné podmienky. Nič sa nesmelo pripevniť skrutkami ani vyvŕtať. Richard Lievaart, vedúci stavby a riaditeľ pre bezpečnosť vo firme Vertical Safety Systems (VSS), pozná van Tondera z lezeckého gymu, kde sa stali priateľmi. On a jeho tím pripravili trasu s dvoma nezávislými bezpečnostnými bodmi a bez jediného trvalého upevnenia.
„Najväčším problémom bolo, že sme na moste nemohli použiť žiadne skrutky,“ povedal Lievaart pred pokusom.
Pre van Tondera je skutočným príbehom práve tím. „Niektorí ľudia montovali celú noc, aby sa uistili, že tento most bude pre mňa dnes ráno pripravený. A potom tam hore zostali, aby na mňa dávali pozor,“ povedal. „Postavilo nás to všetkých mimo zóny, v ktorej sme sa cítili pohodlne a na ktorú sme boli pripravení. A chcel by som svetu povedať, že práve v tom pre mňa spočíva skutočná hodnota celého tohto projektu.“
08
Lekcia pokory
To, že sa stal otcom, je veľkou súčasťou dôvodu, prečo sa van Tonder do tohto projektu pustil. „Ľudia, ktorí k tebe vzhliadajú, sa naučia oveľa viac z toho, čo robíš, ako z toho, čo hovoríš,“ povedal pred pokusom.
Uvedomuje si, že je prvým človekom, ktorý takto prekonal oblúk Bloukrans. „Na svete nie je veľa vecí, ktoré ešte nikto neurobil, a som si istý, že je to celkom skvelá myšlienka – uvedomiť si, že som prvý človek, ktorý urobil práve niečo takéto,“ uviedol. „Pre mňa to však znamená viac. Dokončil som to, čo som začal. Stanovil som si veľký, bláznivý cieľ a skutočne sme ho dosiahli.“
„Pre mňa je dnešok vyvrcholením roka práce, šiestich mesiacov oddanosti a spolupráce mnohých ľudí,“ povedal. „Je to až trochu surrealistické.“
A most? Ten mu dal poslednú lekciu.
„Ak sa chystáš pustiť do niečoho takéhoto,“ približuje van Tonder, „musíš k tomu pristupovať s pokorou.“
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