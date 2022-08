Žijeme pod neustálou záplavou informácií a médií, sme čoraz viac posadnutí myšlienkou produktivity. Táto myšlienka robiť viac, zarábať viac, viac šetriť, vidieť viac, dosahovať viac a aj v najveľkolepejšom slova zmysle – byť viac.

Sme totálne zaujatí predstavami o efektívnosti, výkone a čase. Stanovujeme si ciele a snažíme sa ich dosiahnuť tým, že budeme robiť určité veci v správnych chvíľach – presne vtedy, keď ich potrebujeme urobiť. Takmer každé jedno rozhodnutie, ktoré spravíme, je založené na správnom timingu – ako si to naplánujeme, spravíme alebo to proste premrháme. Ale vo využívaní času, ktorý občas (ne)investujeme do nabíjania sa, aby sme dokázali byť produktívnejší, tam poniektorí zlyhávame.

Na vrchol je to dlhé stúpanie © Claudio Vincuna

A teraz nejaké štatistiky. Podľa prieskumu Microsoft Office Personal Productivity Challenge , ktorý sa zaoberal pracovnými návykmi 38 000 zamestnancov z dohromady 200 krajín, ľudia strávia v práci počas 45-hodinového pracovného týždňa približne 17 neproduktívnych hodín. Stretnutiam sa každý týždeň venuje 5,6 hodiny, no väčšina subjektov (69 %) ich považovala za neproduktívne. Čo hovoríš na tieto čísla?

Neefektívne meetingy a nedostatok jasnej a priamočiarej komunikácie predstavuje celkovo až 32 % toho, čo ľudia považujú za hlavné úskalia produktivity. Ďalšími sú nejasné ciele, čo predstavuje 31 % a prokrastinácia je na treťom mieste s 29 %. Celosvetový priemer e-mailov prijatých za deň je až 42. Na celom svete ľudia zvyčajne trávia v práci len tri produktívne dni týždenne.

Microsoft pomohol tým, že ti dal... Clippyho © simonbarsinister

Poďme si definovať slovo „produktivita“, ktoré sa tu všade motá. Začnime s predpokladom, že pre väčšinu z nás je to najmä záležitosť spojená s tým, čo robíme v práci či pre prácu. Business slovník hovorí, že produktivita je „meradlom efektívnosti človeka, stroja, továrne, systému atď., a to pri premene vstupov na užitočný výstup“. Táto charakteristika potom vyvoláva otázku – aká je tvoja hodnota v tomto celom mechanizme, pokiaľ hovoríme o dokončovaní taskov?

Táto existenciálna hodnota nie je niečím, čím sme sa začali zaoberať iba teraz. Veľa o tom uvažovali napríklad helenistickí filozofi. Seneca hovorí: „Stále hovoríme, že máme málo času, ale žijeme tak, akoby sme ho mohli rozdávať.“

Je tu aj Marcus Aurelius, ktorý povedal: „Úsilie vynaložené na každú činnosť má byť úmerné jej skutočnej cene.“

Musíš sa sústrediť na to, čo je dôležité © Brett Hemmings

Seneca a Aurelius patrili do myšlienkového smeru nazývaného stoicizmus, ktorého princípy tvoria dnes základ niekoľkých techník produktivity. Boli prví, ktorí sa zamysleli nad produktivitou a tvrdili, že myšlienka byť produktívnym zostane ústrednou témou našich životov, pokiaľ sa od nás bude vyžadovať, aby sme sa každý deň zobudili a využili náš čas nejako, akokoľvek. Ťažko by si našiel niekoho, koho nezaujíma, aký produktívny ozaj je. Generálni riaditelia, vládni úradníci, kreatívci, športovci, študenti... všetci sa snažíme byť v tomto smere lepší. Náš mozog pracuje podprahovo, v zákulisí, aby to tak bolo.

Tu je to, čo musíš mať na pamäti, aby si maximalizoval svoju produktivitu a dosiahol svoje ciele.

01 Musíš vedieť, čo ozaj chceš

Dobrá tímová spolupráca je základ © Adam Bertalan

Rámce produktivity sa líšia od človeka k človeku, ale aj v rôznych oblastiach či od generácie ku generácii. Napríklad fotografi, ktorí stále fotografujú na film, by sa nepovažovali za tak produktívnych ako tí, ktorí fotografujú na digitál. Človek si musí byť vedomý toho, čo tvorí jeho vlastnú predstavu o produktivite.

02 Nastav si (realistické) kritériá

Prekážka po prekážke © Arturs Pavlovs

Keď sa dopracuješ k nejakej predstave, stanov si denné ciele, aby si sa tam aj reálne dostal. Tieto ciele sú súradnicami tvojho pokladu. Bez nich lietaš v tme. Stačí päť minút denne na zváženie toho, čo je potrebné urobiť. Stanov si každé ráno jednu veľkú úlohu a nezabudni si urobiť miesto aj pre tie menšie. Začni pomaly a počas prvých pár týždňov neustále do svojho denného kontrolného zoznamu pridávaj úlohy. Mal by si napokon zistiť, že so svojím časom robíš viac, deň čo deň, týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac.

03 Nauč sa poraziť prokrastináciu

Každý akosi preceňuje sebaovládanie a vôľu. V našich mysliach sme všetci ochotní ísť na dlhú trať a odpracovať si tie nechutné hodiny, ale keď príde tlak, je pravdepodobné, že naše ciele pokojne odložíme na inokedy. Robíme to všetci a niečo to stojí. Prokrastinácia bola prvýkrát spomenutá v súvislosti so stresom, nízkym sebavedomím, depresiou a úzkosťou v štúdii Dianne Tice and Roy Baumeister , ktorá bola publikovaná Americkou psychologickou spoločnosťou. Tá uvádza: „Súčasné dôkazy naznačujú, že prokrastinátori sa radšej bavia ako pracujú na zadaných úlohách, až kým ich rastúci tlak blížiacich sa termínov neprinúti pustiť sa do práce. Z tohto pohľadu môže prokrastinácia prameniť z nedostatku sebaregulácie, a teda závislosti od vonkajších síl, ktoré majú motivovať.“

04 Pochopenie primeraného oneskorenia

Dažďu je jedno, či je deň pretekov © Balazs Gardi

Aby si porazil prokrastináciu, potrebuješ nielen jasné ciele, ale aj rutinu, ktorá ťa povedie k zodpovednosti voči termínom. Musíš cvičiť, pracovať s malými prestávkami, dobre jesť a spať, a aktívne pracovať na odstránení všetkých rušivých vplyvov. Keď všetky tieto malé časti z tvojho života začnú spolupracovať, bude to jeden efektívny systém. Ďalšia vec, ktorú treba pochopiť, je to, čo výskumníci nazývajú „primerané oneskorenie“. Niekedy si v snahe urobiť viac zamieňame skutočnú prokrastináciu s časom, ktorý pravdepodobne potrebujeme pre seba. Nauč sa plniť úlohy, keď máš čas a vieš ich urobiť dobre, namiesto toho, aby si sa kvôli tomu premáhal niečo dokončiť. Je viac než potrebné zachovať rovnováhu.

05 Nájdi správne nástroje, ktoré ti pomôžu

Nájdi to správne pre teba © Jeremy Deputat

Existujú tisíce a tisíce článkov a kníh, ktoré skúmajú rovnakú myšlienku, o ktorej sa bavíme. Choď si prečítať niektoré z nich. Internet je plný nástrojov, ktoré ti môžu otvoriť oči. Nástroje na riadenie času a produktivitu sú mnohé a často fungujú vo vzájomnom protiklade, nehovoriac o aplikáciách vyvinutých špeciálne na účely organizácie (ako Slack a Asana). Musíš sa pozrieť a zistiť, ktorý z nich ti vyhovuje, a potom sa ho držať, kým sa nezačnú pomaly objavovať výsledky.

06 Buď všímavý

Bez ohľadu na to, ako veľmi si na správnej lodi, nemôžeš dosiahnuť to, aby každý jeden výsledok úsilia smeroval v tvoj prospech. A je dôležité si uvedomiť, že niekedy to nemáme pod kontrolou. Pamätáš si na stoikov? Ďalší z nich, Epiktétos povedal: „Nikdy nemôžeme mať úplnú kontrolu nad správaním ľudí, ekonomikou ani počasím (hoci ich môžeme do istej miery ovplyvniť). Jediná vec, nad ktorou máme kontrolu, sú naše vlastné myšlienky a názory.“ Keď sa naučíš rozlišovať medzi tým, čo môžeš ovládať, a tým, čo nemôžeš, budeš môcť sústrediť svoju energiu výlučne na veci, ktoré môžeš mať pod kontrolou.

Pointa je, že produktivita je o šťastí. Produktívni ľudia sú šťastnejší ľudia a šťastní ľudia sú produktívnejší. To, čo na konci dňa dosiahneš, je súčet emócií, zvykov a cieľov, a pokiaľ ho dokážeš uviesť aj do reality, tvoj každodenný život by mal začať bežať ako dobre naolejovaný stroj.

