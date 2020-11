Lousy je v kruhoch kamarátov známy aj ako

ten, čo sa nefotí

. Vysvetľuje, prečo to nerobí on a prečo si myslí, že by to nemal robiť žiadny fotograf. Nejaký čas žil v Kodani, kde aj študoval. Jeho kreatíva je súčasťou mnohých zaujímavých projektov ako napríklad

. Našiel si skutočne svojský spôsob, ako fotiť osobnosti – známe aj neznáme. Yanko si nedovolí tvrdiť o Lousym, že je fotograf, preto sa pýta a zisťuje, ako sa vlastne vidí on sám.