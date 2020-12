1. Danny MacAskill a jeho Gymansium

Danny MacAskill vyučuje gymnastiku

Danny to odpálil hneď po novom roku, kedy sa ešte dávali odvážne predsavzatia. Vieš, ako to býva – „od januára začínam cvičiť, zmením svoj život.“ U takého blázna do trialu, ako je on, to však úplne nešlo, a tak zo sebou vzal aj svoj bicykel.

2. Every Mystery I've Lived: The Next Chapter

EMIL – Every Mystery I've Lived: Ďalšia kapitola

Emil Johansson ja jazdec, ktorého príbeh sa ešte ani poriadne nezačal písať, no už teraz je plný obrovských prekážok, pádov, ale našťastie aj víťazstiev. Pozri si pokračovanie jeho Every Mystery I’ve Lived a ak si nevidel prvý dokument, rýchlo to dobehni.

3. Rýchlosť Vali Höll v zvukovej podobe

Vali Höll – Sound of Speed

Vali mala pred sebou svoju prelomovú sezónu medzi seniorkami, no najprv pandémia a potom zranenie pri páde počas kvalifikácie na majstrovstvá sveta všetko pochovali. V každom prípade – už len tréning, ktorý pred šampionátom v Leogangu stihla odjazdiť (a byť v ňom najrýchlejšia,) jasne naznačil jej potenciál. Len si pozri, ako to ovláda.

4. Return to Earth

Return to Earth (Návrat na Zem)

Návrat ku koreňom a ponorenie sa do jazdy na biku. Nič viac ani menej ani nie je. Borci z Anthill Films si dali záležať, takže ak chceš vidieť Rheedera, Semenuka, Storcha, Genona a ďalších, tak sleduj.

5. Simon Andreassen v infračervenom svete

Simon Andreassen – In The Zone

Iba malá zmena dokáže niekedy úplne zmeniť pohľad na veci okolo. Cross-country biker Simon Andreassen si takto vyšiel do lesov Rode Skovu v Dánsku, no to, ako jeho jazda vyzerala na obrazovke, je z úplne iného sveta. Vitaj v infračervenom vesmíre.

6. Lars Forster a jeho cesta na vrchol

Lars Forster – Way to the Top

Lars Forster to mal v roku 2019 vo svetovom pohári výborne rozbehnuté, no zranenie nohy ho odstavilo. Sleduj dokument, v ktorom sa snaží vrátiť späť na vrchol a dokázať, že má na to byť najlepší cross-country jazdec na svete.

7. Majstrovstvá sveta a sveťák v DH

Toto bola naozja dlho očakávaná vec. Po tom, ako sa rušili všetky preteky, asi organizátori majstrovstiev sveta v zjazde chceli fanúšikom dopriať trochu šou, a tak sa jazdilo aj za poriadne divokého počasia. Pozri si finále z Leogangu v zázname.

Mužské DH finále – Leogang

Potom prišla na rad ešte aj skrátená a intenzívna sezóna svetového pohára, ktorá pozostávala z dvoch dvojzastávok v Maribore a portugalskom Lousã . Pozri si vyvrcholenie ženského boja o titul, prípadne si prečítaj report z celej sezóny nižšie.

Ženské DH finále 2 – Lousã

8. Home Office v podaní Fabia

Skoro celý rok sa pre väčšinu z nás niesol v podaní home officov. Asi to u každého nevyzeralo úplne ako u Fabia Wibmera , ale prečo sa ním aspoň trochu neinšpirovať? Samozrejme, najlepšie v rámci jeho zmýšľania, lebo toto doma skúšať rozhodne neodporúčame.

Pozri aj zábery z nakrúcania:

Fabio Wibmer - Home Office

9. Brandon neprestáva hladiť dušu

Kto ti ako prvý napadne, keď sa povie RAW 100 video? Ak si na tom ako my a odpoveď je Brandon Semenuk , tak nemusíme ďalej nič vysvetľovať. Tu je jeho paráda z Japonska.

Brandon Semenuk – Raw 100, V6

10. Vision

VISION

Veronique Sandler mala víziu a toto je príbeh o tom, ako ju premenila v realitu. Kombinácia freeridu, dirt jumpingu a downhillu spolu s menami ako Tahnée Seagrave, Casey Brown a ďalšie, toto je jej neuveriteľná predstava dokonalej lajny v Revolution Bike Parku vo Walese.

11. Virtuálny svet Tomáša Slavíka

Wave: Tomáš Slavík ohýba hranice reality v akčnom videu

Česká produkcia v nočných uliciach Prahy a Tomáš Slavík zachytený úžasnou kamerou pri tom, čo robí najlepšie. The Wave je projekt, aký sa v našich končinách často nenakrúca.

12. Going In

Tento film ťa zblíži a zoznámi so športovcami Trek tímu, ktorí zažívajú vrcholy a pády tréningu, pretekania a života pre šport, ktorý milujú.

Going In

BONUS: UnBRAKEable

Patrick Seabase je, ako sám o sebe tvrdí „beznádejný romantik“. Aj preto ho láka napríklad 350 km dlhý prechod Švajčiarskými Alpami s prevýšeným 9 000 m na biku, ktorý má iba jeden prevod a žiadne brzdy.

UnBRAKEable

Dúfame, že z pohľadu biku bol tvoj rok 2020 aspoň tak bohatý, ako táto nádielka produkcie. A pokiaľ nie, určite sa neboj inšpirovať sa a v 2021 si to vynahradíš.