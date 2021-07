Daj dokopy Toma Oehlera a Dolomity, a dostaneš niečo čarovné

Túto oblasť som už z horskej cyklistiky poznal predtým. Ale ísť hore do chaty, z ktorej sme nakrúcali, je dosť neobvyklé. Je to netradičné miesto, kam vziať bicykel, pretože je to priamo na vrchole hôr. Zvyčajne sú chaty o niečo nižšie, ale ak chceš mať pekné výhľady, tu musíš vystúpiť na vrchol. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa tam vybrali, pretože to bolo vo veľkej výške.