Bola to rýchla pravotočivá pri zjazde na klzkej mokrej ceste – druh ostrej zákruty, ktorú som predtým prešiel tisíckrát. Keď som sa tam ale blížil v poslednom kilometri šiestej etapy na L’Avenir v roku 2019, niečo sa extrémne pokazilo. Bicykel sa mi podšmykol, zletel som z neho v poriadnej rýchlosti a narazil tvárou do steny.

Z toho dňa si len nejasne pamätám, že mi bola zima. Z nehody nemám nijaké spomienky. Neviem, čo k nej viedlo, čo sa dialo počas a čo nasledovalo po nej. Prebral som sa až ďalšie ráno v nemocnici. Toto ti spôsobí otras mozgu.

Nedávalo mi zmysel, prečo som takto narazil. Zvyčajne viem padať a nezraniť sa. Fakt, že mi ušlo predné koleso, je jasným signálom, že mi musela byť naozaj zima, nedokázal som jasne uvažovať a nebol schopný rýchlo reagovať. Za normálnych podmienok by mi podšmyklo zadné koleso a do steny by som narazil zadkom bicykla namiesto tvárou.

Mal som otras mozgu. Dva zuby boli vylomené. Taktiež som mal únavové zlomeniny v štyroch kostiach vrátane bedra, kolena a stehnnej kosti. Keď som sa prebral v nemocničnej posteli, cítil som sa diametrálne odlišne od toho, ako mi bolo deň predtým.

Pidcock mal otras mozgu, zlomené zuby a viacero zlomenín © Tom Pidcock

Na Tour de L’Avenir som poctivo trénoval a išiel som do pretekov s tým, že som schopný ich vyhrať. Po viacerých úspešných sezónach na juniorskej úrovni to bol môj druhý rok jazdenia v U23. Bol som ľahší, viac fit a na podujatie som cestoval pravdepodobne v najlepšej forme, v akej som dovtedy bol.

Keď som opustil nemocnicu vo Francúzsku, všetko bolo zahmlené. Veľa som nejedol, pretože moje zuby z polovice len viseli. Ukázalo sa, že príznaky otrasu mozgu budem mať ešte týždeň.

Vrátil som sa do Anglicka, kde mi lekári v Manchestri naordinovali tri cykly antibiotík. Dôvodom bolo, že do kolena sa neustále dostávala infekcia. A možno ešte horšie správy boli na ceste. Zavolal mi môj tréner Kurt Bogaerts. „Niečo tu nesedí, musíme ťa vyšetriť," povedal mi: „Možno máš rakovinu.“

Pidcock a jeho tréner Kurt Bogaerts (vľavo) © Luc Claessen/Getty Image

Najprv som sa sčasti zasmial. Nebol som si istý, ako to mám spracovať. Zrejme som si pomyslel: „Okej, ak je to rakovina, tak neexistuje nič, čo môžem urobiť.“ Našťastie, krvné testy ukázali, že všetko bolo v poriadku. Lekári sa domnievali, že by mohlo ísť o rakovinu, pretože koža okolo bielych krviniek bola naozaj tenká. To však spôsobili antibiotiká, ktoré moje telo odmietalo. Odľahlo mi.

Pôvodným plánom bolo vyhrať L’Avenir, vrátiť sa domov na prteky Okolo Británie, uspieť tam a následne ísť na UCI svetový šampionát v cestnej cyklistike U23 v Yorkshire. Chcel som tam vyhrať časovku aj hromadné preteky. Musel som však akceptovať, čo sa stalo a prekopať kalendár. Novým cieľom bolo dostať sa na štart svetového šampionátu, ale len na preteky s hromadným štartom. Dva a pol týždňa som si vyčlenil na rekonvalescenciu a štrnásť dní pred podujatím som nasadol na bike.

S Kurtom sme išli viac-menej priamo do nadmorskej výšky, čo bolo ťažké. Moja kondícia na tom bola dobre, ale telo sa stále uzdravovalo. Mali sme málo času, takže to bolo intenzívne. Počas posledného tréningového dňa som mal na programe úeseky, ktoré som skrátka nedokázal spraviť. Problémy spôsobovali aj zuby, pretože som nemal čas si ich dať dokopy. Keď pracuješ na určitom cieli, musíš sa obrniť.

Zranenia sú dosť o hlave. Je to tak isto psychike, ako o tele. O tom, ako ich vnímaš a vyrovnáš sa s nimi. To je tá najväčšia výzva. Aj keď netrénuješ, využívaš viac mentálnej energie ako zvyčajne, pretože rozmýšľaš nad tým, ako to bolí. Potom sa vrátiš do tréningu a ľudia hovoria: „Mal si pauzu od bicykla, ale stále vyzeráš vyčerpane.“ Nie je to, ako keď ideš na konci sezóny na dovolenku a vypneš. Je to úplne iné, stále si mentálne v hre.

„Na štarte v Yorkshire som mal pocit, že sa nič nestalo." © Alex Whitehead - Pool/Getty Images

Keď som sa postavil na štart domáceho šampionátu v kategórii do 23 rokov, mal som pocit, že sa nič nestalo. Prvýkrát presvišťať známymi cestami a ísť hore rovinkou po stranách posiatou ľuďmi, z ktorých každý kričal moje meno, bol neuveriteľný zážitok. Je veľká škoda, že preteky nedopadli tak, ako som si prial.

Skončil som na treťom mieste, ale až do záverečného šprintu som viedol. Skrátka mi nestačili nohy. Išiel som do toho naplno a 100 metrov dokonca som „vykapal“. Musel som sa prizerať, ako ma predbiehajú. Všetko je to o príprave. Stále hovorím, že to nie je čisto o šprinte, ale o tom, koľko energie ti ostáva.

Akonáhle preteky skončili, stál som tam ako zombie a ledva som sa vedel pohnúť. Áno, boli tam pozitíva – fakt, že som skončil tretí a vyzeral, akoby som neprekonal veľkú nehodu, pričom už len samotná účasť bola zázrakom – no hnevalo ma to, pretože som vedel, že nebyť toho pádu vo Francúzsku, mohol som vyhrať. V Yorkshire, odkiaľ pochádzam, sa svetový šampionát uskutoční možno len raz, takže toto môže byť najväčším sklamaním mojej kariéry.

Pidcock bol nahnevaný, že sa mu v Yorkshire nepodarilo vyhrať © Tim de Waele/Getty Images Akonáhle preteky skončili, stál som tam ako zombie a ledva som sa vedel pohnúť. Bol som nahnevaný, že som nevyhral

Nasledujúca sezóna v cyklokrose bola v znamení vzostupov a pádov. Keďže som mal po nehode voľno, trénoval som naplno pred cestnými pretekmi, potom som mal opäť voľno a vzápätí sa pripravoval na krosovú sezónu, moja východisková pozícia nebola dobrá. Celý ročník som trpel, ale postupne som sa zlepšoval. Stále tam však bol pocit nepohodlia. Štyri mesiace po páde som konečne absolvoval operáciu zubov. Jeden mi odstránili a ďalší mi dali dokopy, pretože som v ňom mal infekciu. Stále som však na ceste bojoval s problémami so sebadôverou.

Pred nehodou som si myslel, že som neporaziteľný. Že sa dostanem zo všetkého. Až po nehode, ako je táto, si uvedomíš a pochopíš následky. Donúti ťa to rozmýšľať. Dozaista to naštrbilo moju sebadôveru pri zjazdoch v mokrých podmienkach. Bolo to čudné, pretože aj keď som si nepamätal nehodu, keď som počas nasledujúceho leta išiel do hôr do nadmorskej výšky, mal som na mokrých cestách strach.

Pri každej skalnatej stene, okolo ktorej som v rýchlosti prešiel, som si pomyslel „Ou, čo ak spadnem a narazím do nej.“ Trvalo mi rok, kým som sa cez to preniesol. Juniorské Giro d’Italia v roku 2020 bolo v tomto ohľade zlomovým momentom. Počas viacerých dní tam pršalo a ja som bol pri zjazdoch veľmi opatrný. Niekoľko etáp mi trvalo, kým som sa do toho dostal, ale postupne som bol schopný získať ružový dres a následne som celé podujatie vyhral . Dnes už na to vôbec nemyslím.

Teraz som späť vo svojej najlepšej forme a istý čas sa tam držím. S kolenom mám stále trochu problémy, ale keď ho každý deň strečujem, je to lepšie. Je na ňom pekná jazva, ktorá je pripomienkou tvrdej práce, ktorú som vynaložil, aby som sa vrátil späť.

Keď sa ohliadnem dozadu, chcel by som poďakovať nielen mojim trénerom a kolegom, ale aj mojej rodine, ktorá bola pre mňa veľkou vzpruhou. Support ľudí okolo je pri návrate po zranení kľúčový. Taktiež je dôležité ostať po úraze pozitívny. Nič sa nemení, akurát si v inej východiskovej pozícii, čo sa týka kondície a schopností. Stále pracuješ na rovnakom cieli, akurát si od neho ďalej.

