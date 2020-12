Ľadové lezenie The Last Ascent: Will Gadd hľadá ľadové vrcholy Kilimadžára

Február 2020. Will sa vracia na Kilimandžáro, šesť rokov po prvom výstupe na tanzánijské ľadové veže. Ako mizne ikonická ľadová horská čiapka, objavuje úplne iný svet. Gadd ťa zoberie na svoju cestu: