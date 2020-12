Má len 20 rokov, no už teraz je Musaed „Msdossary“ Al Dossary jedným z najšikovnejších FIFA hráčov na svete . Bývaly svetový šampión sa s niektorými nezabudnuteľnými zápasmi zapísal do esportovej FIFA histórie. Prezradíme ti o ňom sedem zaujímavostí:

Ako dieťa chcel byť profesionálnym futbalistom Nevedel, že by mohol mať hranie ako full-time prácu, až pokým nevyhral svoj prvý turnaj Chýbalo veľmi málo, aby sa stal prvým back-to-back (opätovným) svetovým šampiónom Jeho najväčším rivalom je Tekkz Bol na najlepšej ceste získať ďalší titul svetového šampióna Cristiano Ronaldo a Ruud Gullit sú pevným základom tímu Ak by mal FIFA esport vo svojich rukách, skombinoval by Xbox a PlayStation turnaje

1. Ako dieťa chcel byť profesionálnym futbalistom

Rovnako ako mnoho detí na celom svete, sníval Msdossary aj o kariére profesionálneho futbalistu. Hoci sa mu tento sen nesplnil, futbalu ostal verný až dodnes, a to na virtuálnom ihrisku. Je to preňho rovnako dobré ako pôvodný detský sen a cíti sa v tejto pozícii privilegovane.

Msdossary: „Vždy som miloval futbal. Kedysi som si prial, že sa stanem profíkom a budem hrať. [Ale] Moja kariéra vo FIFE je fajn, som s ňou spokojný.”

2. Nevedel, že by mohol mať hranie ako full-time prácu, až pokým nevyhral svoj prvý turnaj

Pokiaľ máš prirodzený talent ako Msdossary, nie je zložité očakávať, že budeš úspešný. Msdossary bol však trochu odlišný. V skutočnosti na začiatku ani len netušil, že by sa hranie FIFA mohlo premeniť na full time prácu, až pokým nevyhral svoj prvý turnaj v roku 2017. V tom čase sa FIFA scéna rozvíjala veľmi rýchlo a mnohým hviezdam sa už vtedy darilo.

Musaed 'Msdossary' Al Dossary © Cedric Ghoussoub/Red Bull Content Pool

Msdossary: „Myslím, že to bolo na začiatku FIFA 17, keď som vyhral svoj prvý turnaj a videl ceny a tímy, ktoré sa zúčastnili [keď som si uvedomil, že by som to mohol robiť na fulltime]. Potom som už vedel, že som na takom leveli, aby som mohol ísť na full time a byť v hre jedným z najlepších.”

3. Chýbalo veľmi málo, aby sa stal prvým back-to-back (opätovným) svetovým šampiónom

Preslávil sa predovšetkým v roku 2018, kedy sa stal majstrom a bol len krôčik od toho, aby sa stal prvým dvojnásobym svetovým šampiónom v roku 2019. Už na začiatku toho roku sme ho zaradili medzi hráčov, ktorých v 2019 určite sledovať . Nestačil však vtedy vo veľkom finále na hráča Mohammeda „Mo Auba” Harkousa. Napriek tejto prehre predsa len získal jeden rekord – stal sa prvým back-to-back šampiónom na Xboxe , na čo je veľmi hrdý.

Msdossary - FIFA 18 - šampión © FIFA

Vysvetlenie – Skupiny aj playoff sa (na eWorld Cupe) hrajú na jednej konzole (PS4 alebo Xbox) a v grand finále hrajú hráči najskôr na jednej a potom na druhej konzole. Mo Auba hral na PS4, preto sa Msdossary stal back-to-back Xbox šampiónom.

Msdossary : „Jasné, bolo to náročné... Ale napriek tomu prejsť celú súťaž takmer bez prehry a stať sa opätovným Xbox FIFA eWorld Cup víťazom je taktiež niečo skvelé a chcel by to každý. Som za to rád, hoci je to moja najväčšia prehra v kariére.”

4. Jeho najväčším rivalom je Tekkz

Msdossary bol istú dobu považovaný za najlepšieho mladíka a nováčika na FIFA profi scéne. Ďalší mladík, Donovan „Tekkz” Hunt , sa však rýchlo stal ďalšou profi FIFA hviezdou a obaja hráči sa stretli hneď v niekoľkých zápasoch, kde predviedli nezabudnuteľné momenty . Aktuálne sú považovaní za dvoch najlepších Xbox hráčov a v každom ich FIFA zápase sa je na čo pozerať. Msdossary má vďaka výsledkom jasno v tom, kto je lepším hráčom.

Msdossary: „Viem, že je tam veľká rivalita a rozumiem, prečo je to tak. [Ale] Hrali sme proti sebe v štyroch finále. Tri z nich som vyhral ja a on zvíťazil v jednom. Podľa mňa to ukázalo, kto je lepší hráč.”

5. Bol na najlepšej ceste získať ďalší titul svetového šampióna

Po sklamaní vo finále FIFA 19 eWorld Cup reštartoval svoju jazdu na ceste k dvojnásobnému titulu a vyhral hneď niekoľko turnajov, čím ho mnohí považovali za najlepšieho Xbox hráča FIFA 20. Profesionálna FIFA scéna však bola, podobne ako iné hry, nútená presunúť dianie do online sveta. Msdossary je presvedčený, že by eWorld Cup 2020 v opačnom prípade vyhral.

Skombinoval by som Xbox a PS4 turnaje... Musaed 'Msdossary' Al Dossary FIFA

Msdossary : „Najmä na posledných dvoch turnajoch som bol fakt dobrý. Poznám všetky veci v hre, ale povedzme, že ak by sme hrali turnaj, bol by som si sebou viac ako istý a vyhral. Ale samozrejme chápem, že to bol ťažký rok.”

6. Cristiano Ronaldo a Ruud Gullit sú pevným základom tímu

Na profesionálnej FIFA scéne všetci súperia v hernom móde zvanom Ultimate Team, v ktorom si hráči ľubovolne postavia nerealistický tím plný hviezdnych mien, vrátane legiend minulej generácie . Hoci sa v hre udeje mnoho karetných zmien (podľa reálneho výkonu hráčov na trávniku), Msdossary nedá dopustiť na dvojicu obľúbencov, ktorí sú jeho stabilným základom – Cristiano Ronaldo a Ruud Gullit.

Msdossary : „Cristiana Ronalda a Ruud Gullita som počas svojej kariéry nevymenil v základe od FIFA 17. Vždy mi vedia neskutočne zachrániť krk.”

7. Ak by mal FIFA esport vo svojich rukách, skombinoval by Xbox a PlayStation turnaje

Každý profi esportový hráč si vie predstaviť rôzne zmeny na kompetitívnej scéne. Mnohí by zvýšili prize pool, iní zase zmenili hru. Msdossary má však zaujímavejší nápad: skombinovať Xbox a PlayStation turnaje. Chce, aby to bolo častejšie, ako len každé veľké finále.

Msdossary: „Skombinoval by som Xbox a PS4 turnaje. Je to pre nás FIFA profi hráčov dôležité, lebo si môžeme zahrať proti náhodnému hráčovi z PS a potom z Xboxu. Zbožňovali by sme to...”