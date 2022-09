Hlavný cieľ rely súťaže, či už je to Dakar, Silk Way Rally alebo Baja 1 000 , je celkom jednoduchý – nájsť najrýchlejšiu trasu cez prírodný terén a skončiť pred ostatnými konkurentmi. Dokázať ho naplniť však už býva náročnejšie, inak by to robil každý. Pripoj sa k Mikeovi Chenovi, ktorý ťa prostredníctvom skvelých archívnych záberov a postrehov od niektorých z najväčších off-roadových pretekárov histórie informuje o všetkom, čo potrebuješ vedieť o spleti rely raidu.