Kto a ako vyhral epické Majstrovstvá sveta v horskej cyklistike?

Majstrovstvá sveta v zjazde (Downhill)

Ženské finále

, no tá po ťažkom páde na road gape počas tréningu musela finále pre zranenie členka vynechať.

Na svoje sociálne siete napísala: „Ráno som spadla a natrhla som si dve šľachy a zlomila si členok. Je to vôbec moje prvé veľké zranenie, no už sa neviem dočkať budúceho roka. Počas uplynulých dvoch týždňov som sa cítila naozaj sebavedome.“

Na svoje sociálne siete napísala: „Ráno som spadla a natrhla som si dve šľachy a zlomila si členok. Je to vôbec moje prvé veľké zranenie, no už sa neviem dočkať budúceho roka. Počas uplynulých dvoch týždňov som sa cítila naozaj sebavedome.“

Na svoje sociálne siete napísala: „Ráno som spadla a natrhla som si dve šľachy a zlomila si členok. Je to vôbec moje prvé veľké zranenie, no už sa neviem dočkať budúceho roka. Počas uplynulých dvoch týždňov som sa cítila naozaj sebavedome.“

, si išla po znovuzískanie svojej koruny. Francúzska šla od úvodu poriadne agresívne a v hornej časti mala výborné tempo, no v lese aj ona preletela cez riadidlá a musela sa veľmi rýchlo dvíhať na nohy, aby ostala v hre. Napokon to však zázračne zvládla a v cieli bola napriek pádu na priebežnom prvom mieste.

vyzerala, že bude útočiť na čas Nicole a vrchnú časť trate prešla v zelených medzičasoch. V lese sa však musela zotavovať až z dvoch pádov a napokon jej to stačilo iba na 11. priečku, čo je však stále fajn výsledok po tom, ako uplynulé dve sezóny zápasila s dvomi veľkými zraneniami.

ako relatívny nováčik v zjazde (s iba trojročnými skúsenosťami) dokázala ako jediná udržať svoje telo po celý čas nad bicyklom a zaslúžene tak priniesla vôbec prvý DH titul svetovej šampiónky do Švajčiarska.

V porovnaní s väčšinou žien na trati, Camille Balanche ako relatívny nováčik v zjazde (s iba trojročnými skúsenosťami) dokázala ako jediná udržať svoje telo po celý čas nad bicyklom a zaslúžene tak priniesla vôbec prvý DH titul svetovej šampiónky do Švajčiarska.

V porovnaní s väčšinou žien na trati, Camille Balanche ako relatívny nováčik v zjazde (s iba trojročnými skúsenosťami) dokázala ako jediná udržať svoje telo po celý čas nad bicyklom a zaslúžene tak priniesla vôbec prvý DH titul svetovej šampiónky do Švajčiarska.

„Hlavným cieľom bolo dostať sa dole bez pádu. Rozhodla som sa ísť bezpečnejšou lajnou a neponáhľať sa, čo sa vyplatilo. Asi mi to ešte chvíľu potrvá, kým si uvedomím, čo som vlastne dokázala,“ povedala nová svetová šampiónka.

„Hlavným cieľom bolo dostať sa dole bez pádu. Rozhodla som sa ísť bezpečnejšou lajnou a neponáhľať sa, čo sa vyplatilo. Asi mi to ešte chvíľu potrvá, kým si uvedomím, čo som vlastne dokázala,“ povedala nová svetová šampiónka.

„Hlavným cieľom bolo dostať sa dole bez pádu. Rozhodla som sa ísť bezpečnejšou lajnou a neponáhľať sa, čo sa vyplatilo. Asi mi to ešte chvíľu potrvá, kým si uvedomím, čo som vlastne dokázala,“ povedala nová svetová šampiónka.

, ku ktorej domov do Slovinska zavíta nasledujúci svetový pohár, sa tiež s nástrahami popasovala statočne a skončila tretia.

Monika Hrastnik , ku ktorej domov do Slovinska zavíta nasledujúci svetový pohár, sa tiež s nástrahami popasovala statočne a skončila tretia.

Monika Hrastnik , ku ktorej domov do Slovinska zavíta nasledujúci svetový pohár, sa tiež s nástrahami popasovala statočne a skončila tretia.

Mužské finále