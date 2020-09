„Raz to ide, raz to nejde. Raz máš myseľ tak bystrú, že by si ihneď mohol hrať hokej, niekedy sa ti bdelosť úplne vytratí,“ reflektuje svoj posledný kúsok český ultracyklista Dan Polman nad obloženým tanierom plným chlebíčkov a veterníkov.

Ako jediný pretekár na trati nultého ročníka pretekov Race Around Czechia And Slovakia sa zvládol zo Vsetína dostať späť do Vsetína za 7 dní a 23 hodín . Na tom by nebolo nič zvláštne, keby medzitým neprešiel nevueriteľných 3 540 kilometrov okolo českých a slovenských hraníc. Dan sa nenechá dvakrát ponúkať a po niekoľkých minútach rozprávania už na tanieri nevidíme ani chlebíčky a ani veterníky. S plnými ústami si pochvaľuje: „Našťastie netrpím nechuťou do jedla, takže jem prakticky stále.“ Aby aj nie – počas pretekov, ktoré skončili pred niekoľkými dňami, si jeho telo zvyklo na dosť extrémny režim.

Dan Polman © Tadeáš Kopča / TRAGA

Sedíme v atelérii jeho kamaráta Tadeáša Kopču , ktorý v Danovom tíme zastáva pozíciu fotografa a navigátora. „Od Tadeáša som sa niekde pri Košiciach dozvedel, že idem na jedinom mieste v Európe, kde práve prší,“ smeje sa cyklista, ktorý minulý rok prešiel 4 960 kilometrov naprieč Amerikou a presúva svoju pozornosť od prázdneho taniera smerom k mise s čerstvými slivkami. Pri vymenovaní trasy určili organizátori pretekov najbližšie cesty k štátnym hraniciam, ktoré nie sú slepé, a vymedzili tak tri a pol tisíca metrov dlhú cestu po menej či viac rozbitých cestách – cez mestá, dediny, panenskú prírodu i miesta, ktoré Dan označuje ako exotické.

Race Around Czechia and Slovakia v číslach:

☛ Dĺžka: 3540 kilometrov

☛ Prevýšenie: 36 000 metrov

☛ Danov čas na trati: 7 dní a 23 hodín

☛ Priemerná doba spánku: 1 hodina 20 minút denne

☛ Priemerná rýchlosť: 18,5 kilometrov v hodine

Race Around Czechia And Slovakia v plnej kráse © RACAS

Akú časť tela musel Dan na preteky pripravovať najviac? Prečo chcel behom poslednej noci odísť do lesa na prechádzku a akú spomienku považuje za tú najkrajšiu? Prečítaj si celý rozhovor. ⬇️

Ako sa zrodil nápad na RACAS? Takéto preteky sa musia plánovať dosť dopredu a vy ste ten čas nemali...

Na konci mája som dostal mail, či by som niečo takéto chcel ísť a začal som nad tým nejako viac premýšľať. Na začiatku júna potom za mnou do Novej Paky prišli zo Vsetína obaja organizátori a v kaviarni sme si povedali, že do toho ideme. Nejako extra som sa na to nechystal, predošlý čas som dával na sto percent príprave na podujatie Red Bull Trans-Siberian Extreme 2020 , ktoré sa pre koronavírus preložilo na budúci rok.

Bol som zvedavý, ako si s takouto prípravou poradím s ultramaratónom... Dan Polman

Keď si sa postavil na štart vo Vsetíne, bol si po fyzickej stránke oddýchnutý?

Ja som bol ešte 14 dní pred štartom na dovolenke. Mohol som ju zrušiť, ale neurobil som to. V tom čase mi mala vrcholiť príprava na RACAS, namiesto toho som vyrazil na osem dní na takú wellness dovolenkou a poriadne som si to užil – doprial som si regeneráciu. S rodinou sme si to dosť užili, ja som z času na čas išiel na bicykel – raz som si dal tridsaťkilometrový tréning. Vstával som o štvrtej ráno, zmizol som a popoludní som bol už zase dobrý otec s rodinou. Som rád, že dokážem nájsť balans medzi ultracyklistickým hobby a rodinným životom. Zatiaľ sa to darí, ale je to pekelne náročné. Toho si moc vážim.

Ostal ti na štarte čas aj na emócie?

Tento štart bol najhektickejší, aký som kedy zažil. Spali sme doma a šťartovali o štvrť na päť zo Vsetína. Tam sa na mňa vrhli ľudia, ktorí chceli nejaké rozhovory, a do to ho sme museli pripraviť veľa vecí. Cítil som stres. Zvyčajne je to tak, že dorazíš na preteky a niekoľko dní sa pripravuješ, tu ten čas naviac nebol. Na emócie bolo miesto aj tak. Zažíval som rešpekt – stál som na štarte niečoho enormne dlhého. Naučil som sa však skôr radovať z prvého prejdeného kolimetru, než pred sebou vidieť tie zostávajú tri tisícky.

Musel som sa naučiť na trati oslavovať každý míľnik, ktorý pokorím. Dan Polman

Dan Polman v Železnej Rude © Tadeáš Kopča / TRAGA

Keď ide o strach, určite som s ním na štarte veľmi bojoval. Každý vie, ako sú na tom českí vodiči a ako vnímajú cyklistov – bohužiaľ ako nepríjemnú prekážku. To nám dávali a často dávajú najavo. Preto som sa naučil jazdiť defenzívne. Než som vyrazil na preteky, moje myšlienky išli týmto smerom, že sa hlavne chcem v zdraví vrátiť domov a preteky prežiť. To je moja priorita. Problémy vzniknú na podobných akciách jednoducho - stačí napríklad zaspať za jazdy.

Spomenul si mikrospánok. Ako sa s tímom vzájomne kontrolujete?

V Česku som mal na rozdiel od Race Across America výhodu, že som mohol zastaviť skoro kdekoľvek. V pohraničí sme jazdili po trojkách (cesty tretej triedy) s minimálnou premávkou a v kríze som si mohol kedykoľvek povedať, že je čas ísť spať. Do piatich minút dorazíš na zastávku a si v pohode. So spánkom sa dá však o dosť viac pracovať – občas si dám plechovku, aby som únavu potlačil, občas pomôže pokec, občas spomínané počúvanie hudby alebo hovoreného slova. Musíš však myslieť strategicky – myslieť aj na ďalšie ráno.

Buď sa môžeš vyspať nad zjazdom z kopca a ráno pri jazde stuhneš alebo pôjdeš ďalej a necháš si na ráno poriadny kopec na zdolanie, aby si sa rýchlo zahrial. Dan Polman

Kopce si Dan, ak to bolo možné, nechával na ráno. Na rozohriatie © Tadeáš Kopča / TRAGA

Si v tíme hlavný stratég?

Boli tímy, ktoré to tak nemali. Niekto počúva doktorov, niekto ostatných členov tímu. Aj ja som si raz nechal hovoriť do pretekov od výživového poradcu a nedopadlo to dobre. Jediný, kto je v tíme relevantný, je vo finále samotný jazdec. Ak je pri zmysloch. Iba on vie, čo dá, ako sa cíti, kedy má ísť spať – nikto iný do neho nevlezie. Jedine pri extréme, keď je pretekár opotrebovaný a je mimo, môže prevziať kormidlo niekto iný. Takáto situácia behom pretekov raz nastala a spätne som veľmi rád, že sa ma tím v tej chvíli zastavil.

Rozprávaj...

Posledný večer som sa ponáhľal do cieľa vo Vsetíne. Podvedome som si povedal, že by bolo fajn celé preteky zvládnuť do ôsmich dní, chlapcom som to však nepovedal. Všetci sme tam však chceli už byť – celý tím bol so mnou už týždeň na nohách. Obzvlášť tí, ktorí išli v sprievodnom aute – museli mi byť behom pretekov nonstop po ruke. Začal som to poriadne krájať, pred nami ale ešte čakali Biele Karpaty a Beskydy, čo nebolo úplne jednoduché. Povedal som chlapcom, že dáme iba pol hodinu spánku.

Keď ma Jarda po pol hodine prebudil, vôbec som nevedel, čo tam robím. Dan Polman

Uvedomoval som si, že sme spolu, a že má dvoju dodávku. Potom som však došiel k záveru, že sme asi na nejakej spoločnej dovolenke s deťmi. Jardu som sa opýtal, či sa pôjdeme prejsť do lesta a on sa na mňa iba pozeral. Bolo mi v tej chvíli veľmi trápne sa ho opýtať, čo tam vlastne v skutočnosti robíme a jemu zase bolo trápne mi povedať, že som úplne mimo, a že ideme preteky do Vsetína. Potom vyliezol Tadeáš a chopil sa situácie – narval ma ešte na 10 minút do kufra, nech sa vyspím, potom ma prebudil, vysvetlil mi situáciu a išli sme ďalej. Keby som spal ešte o hodinu dlhšie, do 8 dní celé preteky neprejdem. Na jazdca musí byť človek tvrdý a Tadeáš túto situáciu vyhodnotil úplne výborne.

Okrem únavy si Dan musel dávať na cestách pozor aj na divú zver © Tadeáš Kopča / TRAGA

Si známy tým, že pri pretekoch nedáš dopustiť na tvrdší hudobný sprivedod. Púšťali ti chlapci aj niečo do uší, aby sa ti išlo lepšie?

Púšťali a dosť mi to pomohlo. Playlist nechávam na Tadeášovi, ktorý pre to presvedčil svoje Spotify, že je fanúšik metalu. Hudbu mi chlapci púšťali z auta a aspoň sme sa nemuseli báť, že sa nám do cesty zapletie nejaká zver. Keď prišli najväčšie krízové situácie, siahli sme po úplne dementných vtipoch alebo po príhovore brnenského hokejového trénera – to sme počúvali o druhej ráno a úplne nás to rozsekalo. Taktiež dosť bodoval Izer a jeho dementný humor. Rozhodne nechceš počúvať nič ťažké – Kafu alebo Kanta.

Tréning bez hudby si nedokážem predstaviť. Buď počúvam audioknihy alebo metal. Dan Polman

Do uší metal a ukrajovať kilometre! © Tadeáš Kopča / TRAGA

Ako vyzerala tvoja predpreteková rutina?

Posledný ťažký tréning si v prípade ultramaratónu dávam maximálne týždeň pred štartom. To bolo niečo cez 200 kilometrov. ďalšie tréningy mali 80,60 a potom 40 kilometrov, nasledoval deň voľna, ďalších 40 a až potom som sa postavil na štart. V podstate si dávam pre štartom približne dva dni bez bicykla. Snažím sa udržať v sedle, byť na bicykel zvyknutý, ale nepreťažujem sa, neposilňujem svaly rýchlejšie a silnejšou jazdou, a vyhýbam sa kopcovitejším terénom. Jazdim tak, aby som sa nerozsekal tesne pred štartom. Chcem byť na štarte maximálne odpočinutý. Keď vieš, že ťa čaká týždenné peklo a trápenie, musíš byť na to pripravený.

Behom RAAC som schudol dva a pol kila. Dan Polman

Koľkokrát i priberiem kilo, pretože sa mi to potom behom ultramaratónu hodí. Behom jazdy totiž nie som schopný doplniť toľko energie, koľko jej telo prijme, a nič tomu nepridáva ani spánkový režim o hodine a pol spánku denne. Hlavne som však potreboval si osedieť zadok a sedieť na bicykli fakt dlho v kuse. Akonáhle na to tvoje telo nie je pripravené, je to problém.

Z plechovky rovno do fľaše © Tadeáš Kopča / TRAGA

Je vôbec možné niečí zadok pripraviť na 3 540 kilometrov v sedle?

Je to v podstate to isté, ako keď si lezci oliezajú prsty. Musíš pripraviť miesta, ktoré sú v kontakte s bicyklom, na neuveriteľný nápor. Vybudovať niečo, čomu sa hovorí mozoľ na zadku – akonáhle to máš, si pripravený. Ďalšia časť tela, ktorú musíš posilniť, sú plosky na nohách. Ploskami totiž prenášaš celú silu a dostávajú hrozne zabrať.

Kontakt s fanúšikmi nabíjal Dana pozitívnou energiou © Tadeáš Kopča / TRAGA

Jedol si počas pretekov systematicky?

Ja našťastie netrpím nechuťou, skôr naopak. Pri ultramaratónoch sa riadim iba pocitmi. Či už je to pocit, že mám chuť na koláč s makom alebo na rožok. Keď som jazdil preteky bez sprievodného auta, jedol som úplne úžasné veci. Raz som si takto kúpil chlieb a medzi dva krajce som si dal milku a celé to zjedol. Jem fakt veľa, jem stále.

Užil si si cestu pohraničím so všetkým, čo k tomu patrí, alebo si vnímal iba preteky?

O bicykli hovorím, že je to najlepší dopravný prostriedok. Je dostatočne rýchly na to, aby si za deň stihol vidieť veľmi veľa vecí a zároveň dostatočne pomalý na to, aby si si to mohol užiť. Ultracyklistika je potom zaujímavá v tom, že tvoj deň má 24 hodín a každý deň vidíš východ slnka aj západ slnka, pretože skoro nespíš. Prírodu vnímam stále dosť intenzívne a práve české pohraničie je plné nádherných lokalít. Šluknovsko alebo Český les, to bol masaker – tam vládne nad človekom príroda. Bohužiaľ to bolo vidieť aj na asfaltke, ktorá bola totálne zmasakrovaná.

Niektoré časti pohraničia Danovi učarovali © Tadeáš Kopča / TRAGA

Keď sme sa prebíjali Českom, chlapci mi povedali: „Počkaj na Slovensko, počkaj na hranicu s Ukrajinou, to sa pose*ieš.“ Slovensko bolo, až na pár výnimiek, z hľadiska asfaltu úplna paráda. Intenzívna bola cesta okolo hraníc našich susedov v niečom inom. Rovnako ako väčšina ľudí, poznám zo Slovenska vlastne iba Tatry, Fatru, Roháče, jednoducho hory a turistické oblasti. Čo bolo okolo, to som nepoznal. Obzvlášť v pohraničí, pravdepodobne práve v miestach, ktoré sme prechádzali, je veľká chudoba. Prechádzali sme množstvom romských osád a chudobnejších slumov.

Videli sme obrovskú lúku, obrovskú skládku odpadu a u nej tridsať prístreškov z vlnitého plechu. V každom piecka, v ktorej kúrili bohviečím. Dan Polman

V týchto miestach často nebola kanalizácia, iba jarok na všetko, čo sa nehodí. Bolo to ostré a nebol som si istý, či nemám vidiny z únavy. Nádherná krajina a tam toto – to som celkom čumel.

Cesta Slovenskom bola plná prekvapení © Tadeáš Kopča / TRAGA

Bol zlý povrch niečo, s čím si sa musel potýkať často?

Jizerky boli posledný úsek od štartu, kde bola dobrá cesta. Lužické hory, Krušné hory, Šluknovský výběžok, Český les – to bol úplný masaker. Na túto časť som urobil chybu, keď som si nepodhustil galusky. Stále som si hovoril, že už to musí niekedy skončiť, ten zlý asfalt, ale ono to trvalo pokojne aj celý deň. Až na Šumave začal byť asfalt opäť dobrý.

Keď sme sa prebíjali Šluknovom a podobne, tak som vnímal taktiež i podľa ukazovateľov na trati, že som kúsok od mesta, do ktorého sa však tým, že idem popri hranici, dostanem až za päť hodín. Behom trasy som si uvedomoval, koľko kilometrov naviac som v pohraničí namotal. Že sa neposúvam dopredu, že idem cik-cak pozdĺž hranice.

Dan a jeho sprievod z dronu © Tadeáš Kopča / TRAGA

Vedel si dopredu, čo ťa kde na trase čaká?

Málo. V tejto úlohe skvelo fungoval môj tím v sprievodnom aute. Ja som tú trasu nepoznal – iba niektoré úseky, okrem Krkonoš a Jizerek napríklad úsek na juhu Moravy, kam som sa dostal behom tréningu na dovolenke. Na rozdiel odo mňa, chlapci sledovali profil trasy a hlavne počasie – ja sledujem iba šípky na GPSke a cestu predo mnou. Chlapci mi hovoria, kedy si zobrať bicykel do kopcov pre ťažké stúpanie, pripravia ma na dážď. Snažia sa skrátka predísť zbytočným problémom – napríklad raz zistili, že ideme s mrakom, z ktorého neustále pršalo. Odporučili mi, aby som si na hodinku ľahol a nechal mrak mrakom.

Poslúchol som a vo výsledku som išiel bez dažďa. Kým som ten istý mrak znovu nedobehol. Dan Polman

V navigácii pomáhal Danovi jeho tím zo sprievodného vozidla © Tadeáš Kopča / TRAGA

Ako na bicykli riešiť odskočenie na záchod?

Záchod je úplne v pohode. Na bicykli je super, že zastavíš a očúravaš pätník. Jednu nohú nechám v pedále, jednu vycvaknem a čúram z bicykla. Takže toto je pohoda. Asi dvakrát som čúral za jazdy, to ma baví. Keď je dobrý sklon a nemusíš brzdiť, natočíš sa a vyriešiť to takto. Ale je to trochu namáhavé na pozíciu a musíš si dávať bacha, aby si si neočúral tretry a taktiež musíš mať dostatočný prúd.

Kvôli tejto situácii mám prezývku Podkrkonošský Ohař (lovecký pes). Značkujem si svoje okolie.

Čo sa týka veľkej, nerád to robím v podrepe – to je to posledné, čo na takejto ceste chceš. Je to úplne zbytočná námaha na nohy. Optimálne je pre mňa, keď práve stihnem sprievodné auto, kde vlietnem na záchod a vyriešim si, čo je potrebné. Koľkokrát však, aby som ušetril čas, mi David podal misku s rizotom a ja som sa u toho ešte najedol. To sú ostré prípady, kedy to ide horom do teba. spodom z teba. Odkladáš a zároveň prikladáš. Na týchto pretekoch to vychádzalo tak 2:1 v prospech potreby vykonanej vonku. Behom pretekov som videl, že moje telo spáli úplne všetko. Kamarát, ktorý varí mi povedal, že keby do mňa nalámali betónové kocky, vytiahnu zo mňa rovnaké ho*no.

Na ktoré okamihy z pretekov teraz už spomínaš najradšej?

Najkrajšie okamihy boli, keď ma na trase čakala moja rodina. Keď sme prechádzali okolo Vrchlabí a videl som moje deti a manželku, následne som manželku videl aj v južných Čechách. Každé stretnutie s rodinou bolo najkrajšie. Alebo stretnutie s fanúšikmi, ktorých bolo po ceste celkom dosť. Rodina je najviac, ale milých stretnutí bolo taktiež dostatok. Napríklad cyklisti, ktorých som vôbec nepoznal, sa ku mne pridávali. Jednému borcovi som na bicykli podpísal knihu, ktorú som napísal z RAAM. Každého z nich sme pozorne zapisovali, aby som si ich zapamätal aj po konci pretekov. Vo Vranove nad Dyjí nás napríklad o pol druhej ráno čakal fanúšik s dvoma deťmi. Dosť možno si ma nadišli a potom išli kus cesty s nami smerom k svojím autám, takže sme fanúšikov často stretávali na veľmi zvláštnych a opustených miestach.

Hlavne išlo o chlapcov, ktorí jazdia dlhé preteky a niektorí z nich mali skúsenosti s ultracyklistikou. Niekto chcel aj poradiť, takže som rozdával rozumy. Jednému dvadsaťročnému chlapcovi som takto rozhovoril, aby bral na preteky dvojkilový spacák a odporučil mu pérovku, pretože s tou si vystačí. Ja dám polhodinovú prednášku a pritom pol hodiny nevnímam trasu pred sebou, takže potom zistím, že som o kus cesty ďalej, čo je super. Niektorí borci sa ku mne pridávali v noci aj preto, že vedeli, že v noci prichádza kríza a človeka doháňa vlastná hlava a spanie. Keď sa máš o čom rozprávať, zas sa tak ľahko neunavíš – to je rovnaké ako v aute.

Dan a partia, ktorá sa k nemu počas cesty pridala © Tadeáš Kopča / TRAGA

Ak sa nič nezmení, budúci rok bude čakať Dana ďalšia, suverénne najťažšia výzva jeho doterajšej kariéry – 9 100 kilometrov naprieč Sibírou: Red Bull Trans-Siberian Extreme . „Na mesiac do gulagu sa nechce nikomu. Sibír bude ohromnný zážitok – ide o profesionálne zorganizované preteky, ktoré majú svoju úroveň,“ hovorí Dan. Sleduj jeho osobné webové stránky alebo Instagram pre ďalšie informácie a vydrž s nami – nabudúce si predstavíme bicykel, na ktorom Dan pokoril Česko a Slovensko.

Dan Polman na Race Around Czechia and Slovakia 2020 © Tadeáš Kopča / TRAGA