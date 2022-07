Má cez 20 rokov, no k hrám sa dostal už vo veľmi mladom veku, a to pred 14 rokmi. FPS hry boli preňho vždy najatraktívnejšie, pričom nezačínal s ničím iným ako s najpopulárnejším titulom Counter-Strike. Ten ho zaujal natoľko, že hraním riskoval svoje štúdium.

Má cez 20 rokov, no k hrám sa dostal už vo veľmi mladom veku, a to pred 14 rokmi. FPS hry boli preňho vždy najatraktívnejšie, pričom nezačínal s ničím iným ako s najpopulárnejším titulom Counter-Strike. Ten ho zaujal natoľko, že hraním riskoval svoje štúdium. Po skončení školy sa mohol začať venovať ešportu aj na profesionálnej úrovni . Z CSka prešiel na menej známu hru Zula, napokon však skončil pri Valorante.

