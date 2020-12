... Kto by nepoznal túto nezastaviteľnú, potetovanú, zábavnú a parádne uletenú kuchárku. Môžeš ju poznať nielen z televíznej obrazovky a skvelých sýto farebných videí na Youtube, ale tiež z jej

. Otázky vo forme rozhovoru sú zakaždým rovnaké, no buď si istý, že zážitky z ich domovov sú rôzne.

Ja som to mala divoké. Narodila som sa v Prahe, vyrástla v Špindli na horách, ale potom sa otec rozhodol pre skvelú vec, a to kúpiť byt v Južnom Meste v Prahe, kde začínali pomaly rásť paneláky. Vtedy veľa ľudí predávalo nehnuteľnosti na krásnych miestach v Čechách, aby si kúpili svoj sen v panelovom dome. Lenže ešte netušili, že nebudú žiť v modernej rodinnej štvrti, ale na sídlisku. Náš byt bol však super, mala som ho rada a život na Jižáku ma naučil.

Na Palackého moste pri nábreží. Skôr som si túto lokalitu pre život nevedela predstaviť, vždy som bývala na druhej strane rieky. Nakoniec to tu milujem oveľa viac!

Čo konkrétne ťa priviedlo do tejto štvrte?

Práve on. Najskôr som za ním dochádzala z Černošic, kde som mala prenajatý barák, ale po pár mesiacoch som už u neho bola zabývaná a ruka bola v rukáve. Z Černošic som odišla úplne.

A teraz to urob znova, ale buď obsiahlejšia...

Okrem vyššie spomenutého v našom byte za dobu nášho společného žitia vyrástlo veľa dizajnových rohov a miest, ktoré sme neplánovane vytvorili spoločne. Pretože máme s Robim podobný pohľad na vizuál i vnútorné cítenie, náš byt sa každým dňom posúva ďalej. A to najmä pridávaním umeleckých predmetov a artefaktov z ciest, ktoré obaja milujeme. Máme skvelú kuchyňu, ktorú Robi nechal prebúrať z hosťovskej izby, takže je fakt veľká. Tiež sme celkom ready na rodinu, náš byt vo veľkosti 150 m² je pre nás dvoch dostatočne veľký. A tak mám teraz napríklad z budúcej detskej izby poriadnu šatňu, na ktorú nedám dopustiť. Čo budem robiť, až budú deti, je vec druhá.

No, u nás je to veľa veľká zmes. Robi pracoval ako maklér, a tak z rôznych bytov a domov na predaj ťahal hrozne zaujímavé kúsky. Niekedy aj šialenú starinu, ktorá sa dá u nás vidieť. Inak máme radi nábytok z Kare. Majú také tie indonézske kúsky, exotické drevo a krásny dizajn.

My sme pečení varení v Gourmet Pauza. Ako mali v seriáli Priatelia tú kaviareň, my máme toto. Jeme tam, pracujeme...

A ty sama varíš? Čo by si uvarila návšteve, keby si chcela urobiť fakt dojem?

Dosť varím! [Smiech] Urobila by som im niečo z mojej kuchárky Najfarebnejšie Mexiko.

Je nejaká vec, ktorú by si chcela mať pri sebe v obývačke?

Vždy som chcela hojdaciu sieť a tú teraz mám, takže som vlastne úplne šťastná. Možno by som mohla zamakať na flóre a zaobstarať nejakú poriadnu palmu!

Aktuálne bývanie je prechodná stanica alebo na dlhší čas konečná? Prípadne kam by si sa chcela časom presťahovať – a ako konkrétne by si si predstavovala byt/dom?

