je známy tým, že rád posúva hranice svojho odvetvia. Tak, ako je to jasne vidieť v predošlom videu,

v úvode článku a pokračuj v čítaní, aby si zistil, ako sa mu niečo také vôbec podarilo urobiť. „Toto miesto poznám, odkedy som bol malý a vždy som mal ideu, že tu niečo vymyslím,“ hovorí Delluc. „V roku 2016 som tu absolvoval niekoľko letov a videl som, aký tp tu má potenciál. Vzhľadom na vtedajšie obmedzenia a skutočnosť, že lyžiarske vleky boli pre verejnosť zatvorené, nám napadlo, že by sme mohli urobiť niečo ešte pokročilejšie, než bolo pôvodne v pláne.“

Valentin Delluc sa pripravuje na let

Počas dvojminútového videa sa Delluc spúšťa po lanovkových lanách, cez tunely a nechýbajú ani wallridy a strechy budov. Takáto freestyleová jazda si vyžaduje veľmi špecifickú prípravu, predovšetkým, čo sa tréningu a logistiky týka. „Keď som bol mladý, robil som veľa freestyleu a chcel som túto svoju stránku preniesť aj do speediridingu,“ hovorí.

Počas dvojminútového videa sa Delluc spúšťa po lanovkových lanách, cez tunely a nechýbajú ani wallridy a strechy budov. Takáto freestyleová jazda si vyžaduje veľmi špecifickú prípravu, predovšetkým, čo sa tréningu a logistiky týka. „Keď som bol mladý, robil som veľa freestyleu a chcel som túto svoju stránku preniesť aj do speediridingu,“ hovorí.

Počas dvojminútového videa sa Delluc spúšťa po lanovkových lanách, cez tunely a nechýbajú ani wallridy a strechy budov. Takáto freestyleová jazda si vyžaduje veľmi špecifickú prípravu, predovšetkým, čo sa tréningu a logistiky týka. „Keď som bol mladý, robil som veľa freestyleu a chcel som túto svoju stránku preniesť aj do speediridingu,“ hovorí.

Tento projekt je pravdepodobne ešte pôsobivejší, ako čokoľvek, čo Delluc predtým urobil. Ukazuje úplne nové spektrum trikov. „Už som slidoval po lanách, ale nikdy som to nerobil vtedy, keď na nich viseli sedačky,“ hovorí. „Technickejšie bolo, že som musel zdvihnúť nohy nad hák sedadla a pritom držať rýchlosť, pretože ak nemáš dosť rýchlosti, nemôžeš zase vzlietnuť a zasekneš sa.“

Tento projekt je pravdepodobne ešte pôsobivejší, ako čokoľvek, čo Delluc predtým urobil. Ukazuje úplne nové spektrum trikov. „Už som slidoval po lanách, ale nikdy som to nerobil vtedy, keď na nich viseli sedačky,“ hovorí. „Technickejšie bolo, že som musel zdvihnúť nohy nad hák sedadla a pritom držať rýchlosť, pretože ak nemáš dosť rýchlosti, nemôžeš zase vzlietnuť a zasekneš sa.“

Tento projekt je pravdepodobne ešte pôsobivejší, ako čokoľvek, čo Delluc predtým urobil. Ukazuje úplne nové spektrum trikov. „Už som slidoval po lanách, ale nikdy som to nerobil vtedy, keď na nich viseli sedačky,“ hovorí. „Technickejšie bolo, že som musel zdvihnúť nohy nad hák sedadla a pritom držať rýchlosť, pretože ak nemáš dosť rýchlosti, nemôžeš zase vzlietnuť a zasekneš sa.“