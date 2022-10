Čaká na teba 15 otázok o Valorant agentoch, prostredníctvom ktorých môžeš otestovať, koľko toho o hre vieš. Na zahriatie to budú jednoduché otázky, ktoré zvládneš aj v prípade, že hru nedrtíš tak často alebo patríš len medzi casual hráčov. Aby to však nebolo také easy, narazíš aj na otázky, ktoré sú spojené s príbehom agentov, alebo sú to detaily, ktoré si si počas hrania možno nevšimol. Dosť bolo rečí, pusť sa do toho!