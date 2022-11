Tipy na Valorant | Nastav si crosshair, zlepši svoj aim, komunikuj a uč sa!

⚠️ Ak už vieš, ako to vo Valorante funguje, príď ukázať svoje schopnosti na turnaj Red Bull Campus Clutch . Hľadáme študentský tím, ktorý bude reprezentovať Slovensko na globálnom finále v Brazílii. Neváhaj a prihlás sa, lebo ostáva už iba druhá národná kvalifikácia – 6.novembra !

01 Začni nastavením hry

Čo by si si mal okrem správnej senzitivity určite nastaviť, je crosshair. Vo Valorante máš nespočetne veľa možností, od klasiky až po crosshair v tvare štvorčeka či smajlíka. Môžeš skúsiť napríklad stránku vcrdb.net, kde nájdeš crosshair nastavenie všetkých profesionálnych a známych hráčov.

Nastavenie zvuku je takisto dôležité. Pri prvých hrách hneď spozoruješ, že agenti používajú rôzne hlášky. Niektoré z nich, najmä tie na začiatku kola, sú nepodstatné a možno ti dokonca príde vhod ich vypnúť. Čo by si ale mal mať zapnuté, je Gameplay (⚙️ Audio nastavenia - voice over) , vďaka ktorému budeš počuť dôležité hlášky agentov. Napríklad, keď agent Skye niekoho oslepí, povie „blinded“, alebo Sova pri odhalení šípkou oznámi „Found them“ alebo „There they are“.

Takisto ti príde vhod, keď si vypneš zobrazovanie tiel súperov cez Show Corpses Off (⚙️ General nastavenia - other). Telá agentov sú inak celkom veľké a mohlo by sa stať, že budú zakrývať napríklad odhodenú zbraň alebo ťa zmiatnu a spomalia tvoju reakciu.

Súper, ktorého si zneškodnil, môže pod sebou skrývať zbraň © Riot Games

Nabinduj si klávesy tak, ako ti to vyhovuje (⚙️ Controls nastavenia). Základné nastavenia schopností nesedia každému, preto je tomu dobré investovať čas a klávesy si prispôsobiť. Pokiaľ často meníš jazyk klávesnice, odporúčame ti nabindovať si dva rôzne klávesy, prípadne úplne prebindovať, inak ti v hre pri zlom nastavení klávesnice nebude bind fungovať.

Nezabudni si prispôsobiť mini mapu (⚙️ General nastavenia - map) , vďaka ktorej získaš potrebné info o dianí v hre. Vieš si vybrať jej veľkosť, rotáciu a ďalšie parametre. Vďaka mape môžeš sledovať nielen spoluhráčov, ale po odhalení aj súperov a umiestnenie niektorých schopností.

Čo sa týka rozlíšenia a grafických nastavení, určite záleží na tvojom hernom setupe. Vyskúšaj si, čo ti sedí, a aj to, ako tvoj pc hru zvláda. Limit FPS always nastav na off a pokiaľ si chceš FPS zvýšiť, zníž si kvalitu grafických nastavení:

VIDEO - GRAPHICS QUALITY Multithreaded Rendering ON Material Quality LOW Texture Quality LOW Detail Quality LOW UI Quality LOW Vignette OFF VSync OFF Anti-Aliasing NONE alebo MSAA 2x Anisotropic Filtering 1x (ak máš skiny, kľudne skús 16x) Improve Clarity OFF Experimental Sharpening OFF Bloom ON/OFF (nemá veľký vplyv na FPS) Distortion OFF Cast Shadows OFF

Ako posledné ti odporúčame pozrieť nastavenie Enemy Highlight Color (⚙️ General nastavenia - accessibility) , v ktorom si vieš určiť farbu vykresľovania súperov (červená - základná, dva rôzne odtiene žltej, fialová). Je možné, že niektorá z farieb ti bude vyhovovať z hľadiska pozornosti viac.

02 Ako zlepšiť svoj aim

Mať dobrý aim v FPS hre je nevyhnutnosťou. A hoci vo Valorante hrajú kľúčovú rolu schopnosti, aimenie je stále základom hry, bez ktorého nepochodíš. Možností, ako svoju presnosť streľby zlepšíš, je hneď niekoľko.

Priamo v hre si môžeš zapnúť tréningový mód - practice. Tu máš na výber niekoľko variantov, no pre aim tréning je najvhodnejší mód Shooting Range . V ňom si vieš trénovať streľbu na botoch alebo napríklad mierenie s ultimátkou agenta Jett. Môžeš si nastaviť rýchlosť, akou sa budú spawnovať a miznúť. Okrem toho si vieš priamo v Shooting Range zmeniť senzitivitu mierenia.

Shooting Range ti pomôže zlepšiť aim, je vhodný na rozohru © Riot Games

Ak ti mierenie na bota príde príliš jednoduché, pokojne sa presuň na Deathmatch , kde už budeš hrať proti normálnym hráčom na klasických mapách. Dobre to poslúži ako warmup pred zápasom, keďže tam nepoužívaš schopnosti, iba strieľaš, a ak ťa súper náhodou zneškodní, hneď sa oživíš.

Ďalšou super možnosťou je použitie externej aplikácie Aim Lab , ktorú nájdeš na Steame . Aim Lab síce nie je priamo súčasťou hry Valorant, je však oficiálnym tréningovým partnerom pre Valorant VCT a ponúka vyše 12 000 rôznych možností prípravy . Samozrejmosťou je, že sa vie prispôsobiť tvojim osobným Valorant nastaveniam. A čo je perfektné, vyhodnotí aj tvoje aim skills ! Mrkni na to, ako to vyzerá v podaní najlepšieho ženského Valorant tímu G2 Gozen na čele s mimi 📺👇.

03 Tímová komunikácia je nevyhnutná

Ako v každej tímovej hre, aj vo Valorante je potrebné vedieť sa dorozumieť. O to viac, že je doplnená mnohými schopnosťami agentov, ktoré ťa môžu zničiť aj bez toho, aby si vôbec prišiel do priameho kontaktu so súperom. Prvá komunikácia začína už v lobby , kde si tvoj tím vyberá agentov.

Najlepšou možnosťou je, ak sa všetci piati viete dohodnúť na vhodnej kombinácii (a nikto nebude okamžite a sebecky instalockovať preferovaného agenta). Pokiaľ nebudeš hrať full stack s kamošmi, môže byť práve instalock agent prvým problémom, prečo tím nebude dobre komunikovať alebo bude nejaký hráč nepríjemný.

Mnohí hráči trénujú dennodenne svoj aim, ale potrebujú porozumieť aj tímovej spolupráci a stratégii pyth (bývalý hráč G2)

Jacob „pyth” Mourujärvi si ešte pred Valorantom urobil meno v CS:GO © Yung Eldr

Bez čoho sa ani vo Valorante nezaobídeš, je porozumenie a používanie pojmov pri callovaní . Čo znamená default, či niečo nakupovať ,keď máte eco, alebo čo robiť, keď chce niekto double peeknuť. Ak si nikdy nehral žiadnu FPS hru, budú tieto výrazy pre teba španielskou dedinou. Prečítaj si preto článok, kde nájdeš základné pojmy a výrazy v hre Valorant, a naučíš sa v nej správne komunikovať aj nakupovať. ⬅️

04 Orientácia na mape

Ďalším dôležitým prvkom komunikácie je znalosť pozícií na mapách . Na väčšine z nich nájdeš všeobecné pojmy ako mid (stred), A - site, B - site, defender (CT) a attacker (T) spawn. V skutočnosti však potrebuješ poznať oveľa viac názvov, aby si vedel dať spoluhráčom v každom dejisku čo najpresnejšiu info o pozícii súpera, čo je veľmi kľúčové. Často sú pomenované podľa okolia , vďaka čomu je informácia veľmi intuitívna (napr. na mape Bind je miesto pomenované ako garden, lebo sú tam kvetiny).

Výbornou pomôckou vo Valorante je otvorenie mapy, ktorá obsahuje veľa základných pozícií (pri pôvodnom nastavení ju otvoríš pomocou klávesu M). Okrem toho určite využívaj pingovanie , ktorým vieš v rýchlosti aj na mape označiť presné miesto, kde sa súper nachádza.

Mapa Pearl © Red Bull / Riot Games Mapa Icebox © Red Bull / Riot Games Mapa Haven © Red Bull / Riot Games Mapa Fracture © Red Bull / Riot Games Mapa Breeze © Red Bull / Riot Games Mapa Ascent © Red Bull / Riot Games Mapa Bind © Red Bull / Riot Games

05 Tipy, ako si vybrať agenta a porozumieť ostatným

Na začiatku nebudeš mať odomknutých všetkých agentov. K dispozícii bude iba Brimstone, Jett, Phoenix, Sova a Sage . Sú to relatívne jednoduchí agenti, keďže používanie ich schopností nie je žiadna veda. Odporúčame ti zahrať si za každého z nich, aby si zistil, či ťa baví agresívnejší, alebo pasívnejší štýl hry. Agenti sú totiž rozdelení podľa rolí na iniciátorov, duelistov, sentinelov a controllerov. Majú teda rozličné úlohy. Ak chceš vedieť, aký je medzi nimi rozdiel, opäť, prečítaj si článok dôležitých Valorant pojmov . ⬅️

Musíš mať na pamäti, že niektoré roly si vyžadujú pasívnejší štýl hry, pretože ich schopnosti hrajú kľúčovú úlohu . Sú to napríklad controlleri, ktorí majú veľa dôležitých smokov alebo stien, bez ktorých je dobývanie alebo stráženie situ oveľa náročnejšie.

V zásade nie je žiaden agent ťažký, ale niektorí vyžadujú viac tréningu a zručností . Duelistka Phoenix je napríklad na začiatok trošku jednoduchšia ako Jett, pretože pri nej musíš sám postupne zistiť, ako sa s pomocou jej schopností rýchlo presunúť a ako, prípadne kedy, používať jej ultimátku s nožmi. Jeden z najlepších hráčov na svete za agenta Jett, cNed , má pre teba tento tip :

Za Jett sa nesmieš báť hrať agresívne, musíš pre svoj tím vytvoriť priestor. Nepripúšťaj si, že by ste mohli stratiť bod Mehmet Yağız 'cNed' İpek

cNed sa už teší na svetové finále Red Bull Campus Clutch © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Ak však napríklad porovnáš oboch spomínaných duelistov s agentom Yoru, sú na rozdiel od neho veľmi jednoduchí. Yoru má totiž teleportovacie a oslepovacie schopnosti, ktoré je fajn si ešte pred zápasom precvičiť. V opačnom prípade ťa môže ich zlé použitie skôr stáť život. Preto ti odporúčame natrénovať si schopnosti každého jedného agenta v tréningovom alebo custom móde. Za prvé budeš vedieť, čo každý agent robí, a za druhé možno zistíš, že ťa schopnosti niektorého z nich veľmi bavia. Pokiaľ nemáš agentov odomknutých, môžeš si prečítať, aké schopnosti majú všetci agenti a pozrieť si rôzne videá . ⬅️

06 Uč sa od najlepších

Na začiatku platí: hrať, hrať a hrať. Musíš si zvyknúť na to, ako hra funguje , ako sa v nej treba hýbať a strieľať, čo robia agenti a ako vyzerajú mapy. Skôr či neskôr ale prídeš do fázy, kedy už budeš poznať základy a možno hitneš dobrý rank, no nebudeš sa ďalej zlepšovať . V tomto prípade musíš sám vedieť, či ti zlyháva proti lepším súperom aim, alebo ti robí problém tímová hra, či schopnosti agentov.

V každom prípade je okrem individuálneho tréningu vždy tou najlepšou radou učiť sa od lepších hráčov ako si ty . Nemusia to byť iba profi hráči. Niekedy totiž stačí, ak si pozrieš videá, z ktorých sa vieš napríklad naučiť lineupy na rôznych agentov (Sova, Brimstone, Viper...)... A môžeš nám veriť, aj to je obrovský gamechanger!

Treba si veriť, ale aj vedieť akceptovať kritiku a zobrať si z nej čo najviac. Ak sa vieš poučiť z vlastných chýb, staneš sa lepším hráčom Michaela 'mimi' Lintrup

Mimi z G2 Gozen dominuje na ženskej Valorant scéne © Unknown

Keď už budeš vedieť aj lineupy, určite sleduj profesionálne Valorant zápasy. Profíci totiž majú na hre tisícky hodín a ovládajú ju naozaj do detailu. Sledovanie ich streamov alebo oficiálnych zápasov ťa naučí, aký positioning a pohyb by si v hre mal mať, ako správne využívať schopnosti alebo ako má tímová hra vyzerať. A garantujeme ti, že to z teba spraví lepšieho hráča. Pozri sa, ako vyzerá hra najlepších tímov na svete📺👇:

07 Valorant turnaj: Registruj sa na Red Bull Campus Clutch 🏆

Si študent vysokej školy, chceš si hru vyskúšať s kamarátmi alebo dokonca vyhrať? Tento rok môžeš využiť jedinečnú šancu reprezentovať Slovensko v univerzitnom turnaji Red Bull Campus Clutch. Ide o globálnu súťaž v hre Valorant, ktorej sa v tomto ročníku zúčastní viac ako 50 krajín. Turnaj je určený výlučne pre študentov. Vieš, čo je na tom najlepšie? Ak spoločne s tvojím tímom uspeješ, môžeš sa dostať až na svetové finále do Brazílie! Zabojovať o taký zážitok sa skutočne oplatí. Toto sú základné informácie o turnaji:

Čakajú na teba dve online kvalifikácie (ale pozor, prihlásiť sa môžeš len do jednej z nich)

Red Bull Campus Clutch Slovensko 2. kvalifikácia 📅 6. november 👈

Top 4 tímy z každej kvalifikácie postupujú do slovenského finále, v ktorom sa rozhodne o postupujúcich

Hráči NEMUSIA byť z rovnakej univerzity, môžu študovať aj v zahraničí. Stačí, ak máš aspoň 18 rokov a splníš podmienky pre registráciu

Bližšie turnajové informácie nájdeš tu ⬅️

1 min. Red Bull Campus Clutch Promo

Aby ti nič neuniklo, sleduj eventovú stránku redbull.sk/campusclutch .

Ďalší ešportový obsah sleduj na redbull.sk/esport . Nezabudni aj na náš Red Bull Gaming na Facebooku a Instagrame .